Kadir İnanır'ın onur ödülü aldığı festivalde "Kürdistan’a özgürlük" protestosu!

Türk-Alman Film festivali açılış töreninde ünlü sanatçı Kadir İnanır'a onur ödülü verilirken sahneye çıkan bir grup "Kürdistan'a özgürlük" diyerek pankart açmak istedi.

Almanya’nın Nürnberg kentinde Tafelhalle’de 21’ncisi yapılan Türk-Alman Film festivali açılış töreninde ünlü sanatçı Kadir İnanır’a onur ödülü verildi. Kadir İnanır ödülünü Alman sinemasının ve televizyonlarının emektar ve ünlü sanatçısı Mario Adorf ’un elinden aldı. Festival Başkanı Adil Kaya ve festival yönetmeni Ayten Akyıldız’ın organizesindeki törende Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Yavuz Kül , Büyükşehir Belediye Başkanı Ulrich Maly ve birçok özel davetli hazır bulundu. Başkonsolos Yavuz Kül ’ün konuşmasının hemen öncesi, bir grup protestocunun sahneye çıkıp, pankart açıp “Kürdistan’a özgürlük” şeklinde bağırması şaşkınlık yarattı

Festival Başkanı Adil Kaya ile Belediye Başkanı Ulrich Maly birer açış konuşması yaptılar. Ardından Başkonsolos Yavuz Kül, sahnede bir konuşma yapacağı sırada, ellerinde pankart olan bir grup sahneye çıkarak, “Kürdistan’a özgürlük” şeklinde slogan atmaya başladı. İlk şaşkınlığın ardından grup apar topar sahneden indirildi. Başkonsolos Yavuz Kül, olayı sessizce ve serinkanlılıkla izlerken, yaptığı konuşmada, “Bu güzel sanatsal olayı çirkinleştirmemek gerekir” diye konuştu. Kül, Kadir İnanır’a hayranlığını belirterek, ona “hoş geldiniz” dedi. Başkonsolos Kül, Festival Başkanı Adil Kaya ile Yönetici Ayten Akyıldız’ı tebrik etti.

“Güzel ülkeden güzel selamlar getirdim”

Kadir İnanır, ödülünü Mario Adorf’ın elinden aldıktan sonra yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

“Dünyanın en güzel ülkesinden en güzel selam getirdim. Bizim barış kelimesini kullanmaktan başka hiçbir sorunumuz yok. Bunu çözeceğiz. Havalar ısınınca, yani denize rahatlıkla girildiği zaman mültecilerle ilgili büyük bir film yapacağım. Bu güzel ve onurlu ödül için teşekkür ediyorum.”

Ödül töreninde Mazlum Çimen’in saz dinletisi beğeni kazanırken, tören sonunda Kadir inanır hayranları ile fotoğraf çektirdi.