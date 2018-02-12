 KADİR İNANIR'I ZİYARET EDEN YILMAZ ULUSOY: KRAL SAĞLAM

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Yeşilçam\'ın ünlü oyuncusu Kadir İnanır\'ın tedavisi sürüyor.

Beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan İnanır\'ı bugün iş adamı Yılmaz Ulusoy ve yeğeni Levent İnanır ziyaret etti. Ulusoy girişte yaptığı açıklamada \"Geç vakite kadar beraberdik. Durumu gayet iyi. Bir pıhtı atması vardı. Temizlendi. Rahatladı. Büyük bir şey değil. Dün gece de iyiydi. Bilinci açıktı. Saatlerce konuştuk. Sohbet ettik. Kral sağlam\" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından yine bir açıklama yapan Ulusoy, \"Allah korudu. Hiçbir şeyi yok. Hastalığı ile ilgili. Bir iz bir emare yok. Yukarıda bir saattir espri yapıyoruz. Gülüşüyoruz. Herkese selamını, sevgisini, hürmetin, teşekkürlerini bildirdi. \'Dualarını unutmasınlar\' dedi\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Ulusoy\'un açıklamaları

-Levent İnanır\'ın görüntüsü

-Genel ve detaylar