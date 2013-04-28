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Kadir İnanır'ı üzen ayrılık

Oyuncu Kadir İnanır, kendisi gibi oyuncu yeğeni Levent İnanır'ın tüm uğraşlarına rağmen eşi Neslihan Acar ile boşanmasına en çok üzülen isim oldu

28 Nisan 2013 18:00

Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın yeğeni oyuncu Levent İnanır ile birçok dizide oynayan Neslihan Acar, 1995 yılında evlendikten bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşandı. Bu duruma en çok üzülen Kadir İnanır çifti barıştırarak, yeniden bir araya getirdi. Ancak Neslihan Acar, Levent İnanır'ın hayatına başka bir kadın girdiği iddiasıyla evi terk etti.

Neslihan Acar başka bir eve taşınırken, bu ayrılığa en çok Acar'ın "Kayınpederim" dediği Kadir İnanır'ın üzüldüğü öğrenildi.

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