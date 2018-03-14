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Yaşam

"Kadir İnanır'ı görmek istiyorum" dedi, çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Çocuklarının adını Alyazmalım ve Kadir koyan Yılmaz Çakır 3 saat sonra ikna edildi

14 Mart 2018 11:00

Şişli’de Kadir İnanır’ı görmek isteyen bir kişi intihar etmeye kalkıştı. Çocuklarının adını Alyazmalım ve Kadir koyan yurttaş 3 saat sonra ikna edilerek indirildi.

Olay, Şişli Fulya Mahallesi Öğretmen Haşim Çeken Caddesi üzerine bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanatçı Kadir İnanır’ı görmek isteyen 37 yaşındaki Yılmaz Çakır inşaatın tepesine çıktı. Durumu görenler hemen polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

 Çocuklarının adını Kadir ve Alyazmalım koymuş

 Olay yerine gelen polis ekipleri Yılmaz Çakır’ı ikna etmeye çalıştı. Ancak Çakır, ikna olmayınca olay yerine müzakereci çağrıldı. Olay yerinde bulunan çocukları ve eşi Yılmaz Çakır’ın inmesini istedi. Olay yerine gelen müzakereci 3 saat binanın çatısında kalan kişiyi ikna ederek indirdi. Şahsın daha önce de 2 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Ayrıcı Yılmaz Çakır, çocuklarına Alyazmalım ve Kadir isimlerini vermiş.

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kadir inanırintiharAlyazmalımKadir

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