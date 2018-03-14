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KADİR İNANIR'I GÖRMEK İÇİN İNŞAATIN ÇATISINA ÇIKTI

Haber-Kamera: Ertan KılıÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Şişli'de Kadir İnanır'ı görmek istediğini söyleyen Yılmaz Ç

14 Mart 2018 08:03

Haber-Kamera: Ertan KılıÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Şişli\'de Kadir İnanır\'ı görmek istediğini söyleyen Yılmaz Ç. bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çocuklarına Kadir ve Alyazmalım ismini verdiği öğrenilen Yılmaz Ç. 3 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan inmeyi kabul etti.
 
Olay, Şişli Fulya Mahallesi Öğretmen Haşim Çeken Caddesi üzerine bulunan bir inşaattaE saat 00:00 sıralarında meydana geldi. dinilen bilgiye göre, sanatçı Kadir İnanır\'ı görmek istediğini söyleyen 37 yaşındaki Yılmaz Ç. bir inşaatın 5. katına çıktı. 
 
3 SAATTE İKNA EDİLDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından, müzakereci polislerle Yılmaz Ç. arasında ikna çalışmaları başladı. Polisin 3 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi ve Yılmaz Ç. aşağı inmeyi kabul etti. 
 
ÇOCUKLARININ ADINI KADİR VE ALYAZMALIM KOYMUŞ
Yılmaz Ç.\'nin intihar girişiminde bulunduğunu öğrenen eşi ve çocukları da olay yerine geldi. Çocukları, Yılmaz Ç.\'ye aşağı inmesi konusunda çağrıda bulundu. Daha önce de 2 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Yılmaz Ç., çocuklarına Alyazmalım ve Kadir isimlerini vermiş.
 
Görüntü dökümü:
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-Yılmaz Ç.\'nin çatıdaki görüntüsü
-Şahsın sigara içmesi
-Müzakereci ile konuşmaları
-Eşi ve çocuklarının görüntüsü
-itfaiye ve polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve Detay görüntüler

 

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