Kadir İnanır'dan 'Yaban'a hatırlatma

Türk sinemasının ünlü aktörü Kadir İnanır, kendisinden alıntı yapılan Yaban tiplemesi için telif haklarına dikkat çekti.



Kanal D'de yayınlanan 'Haneler' programında Türk sinemasının klişe sahnelerine göndermeler yapan Yaban ve Pınar isimli karakterler bir süredir izleyenlerin gözdesi oldu.



Özellikle Kadir İnanır'ın oynadığı karakterlerin baz alındığı 'Yaban'ın replikleri internette de çok okunan ve en çok izlenen skeçler arasında yerini almaya başladı.



Kadir İnanır, bu konuyla ilgili olarak Kanal D'de yayınlanan Ömür Gedik'in sunduğu 'Cinemania' programında telif haklarına dikkat çekti.



Kızılay kurumuna mı yapılıyor?



Daha önce de hem Türkiye'de hem de başka ülkelerde bu tür taklitlerin yapıldığını belirten ünlü aktör, "Çok kaliteli ve çok inandırıcı yapmak gerekiyor. Bir de sanıyorum Kızılay kurumuna yapılmıyor bu programlar. Para kazanılıyor orada. Bizzat adımı söyleyerek onu bir ticari unsur haline getirmeleri beni biraz düşündürüyor doğrusu. Onların da düşünmelerini isterim" dedi.



Telif haklarına atıfta bulunan aktör, "Dünyada bu işlerin öyle kolay olmadığını hatırlatmak isterim" diye konuştu.