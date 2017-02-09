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Kadir İnanır'dan mor kombin

İnanır, Yeşilçam’da 'Kadirizm' akımı başlatmıştı

09 Şubat 2017 12:24

Canladırdığı sert karakterlerle Yeşilçam'da 'Kadirizm' akımı başlatan usta oyuncu Kadir İnanır,  önceki gün Zorlu PSM’de mor kazak, atkı ve mendiliyle dikkat çekti.

Hürriyet'ten Melis Alphan İnanır'ın kombinini şu sözlerle yorumladı:

"Mor geçmişte aristokrasinin rengiymiş.
Bizans’ta misal, sadece aristokratlara mor renkte giyinme hakkı verilirmiş.
Neden derseniz...
Çünkü mor elde etmesi en zor olan renkmiş. 
Nadir bulunan bir taş gibi düşünün.
Ama bugün artık biz mor rengi daha ziyade, kadın hareketinin rengi olarak biliyoruz.
Kadın özgürlüğünün, eşitlik arzusunun rengi mor.
O nedenle, moru biz kadınlar çok seviyoruz.
Bir erkeğin üstünde görünce de...
Alttan alta kadın hareketine destek verdiğini düşünüp...
Mutlu oluyoruz."

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Kadir İnanırmor kombinZorluYeşilçamMelis AlphanKadirizm

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