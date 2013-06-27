Kadir İnanır'dan Erdoğan'a: Keşke her zaman böyle yumuşak olsanız

Babakan Tayyip Erdoğan’ın, çözüm sürecine yönelik 2 aylık saha çalışmalarını tamamlayan Akil İnsanlar ile dünkü “final” buluşmasında, Gezi Parkı eylemleri de gündeme geldi. Erdoğan’ın, “Bunun için toplanmadık. Toplantının amacı bu değil. Bugün barış süreci ve gelinen nokta ile yapılan çalışmaları değerlendirelim. Bunun dışında başka konulara isterseniz konuşmayalım” sözlerine karşın bazı Akil’ler, Gezi eylemlerindeki hükümetin tutumuna ilişkin bazı eleştirilerini gündeme getirdiler. Erdoğan, Gezi eylemlerindeki sert üslubuna dikkat çeken İnanır’a, “Sen Kadir İnanır’sın, filmlerindeki rolün ile buradaki durumun aynı mı” dedi

Akil İnsanlar’ın “final” zirvesine, Başbakan Tayyip Erdoğan ile sanatçı Kadir İnanır arasındaki “filmli” Gezi diyaloğu damgasını vurdu. Erdoğan, Gezi eylemlerine yönelik sert çıkışlarına yönelik, “Burada çok yumuşak konuşuyorsunuz, her zaman böyle konuşsanız” diyen İnanır’a, “Buradaki sohbet toplantısı, biz bizeyiz. Ama dışarıda topluma konuşmak ayrı. Sen Kadir İnanır’sın, filmlerindeki rolün ile buradaki durumun aynı mı?” diye yanıt verdi. Erdoğan’ın bu esprili yanıtı salonda gülüşmelere yol açtı.

'Komplo var, tabi ki sert konuşacağım'

Erdoğan, özellikle “üslup” konusunda gelen eleştirilere, “O olaylar bildiğiniz gibi değil. Bilmediğiniz şeyler var. Bir komplo vardı. Tabii ki sert konuşacağız” diye yanıt verdi. Toplantıya katılan bir kaynak Hürriyet’e, “Sayın Başbakan bu olayların arkasında uluslararası bir komplo olduğuna da inandığı için bu konuda yapılan bütün eleştirileri haksız buluyor” dedi.