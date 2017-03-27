T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kadir İnanır yıllar sonra ekrana dönüyor

Eylül ayında başlayacak dizide İnanır, İstanbul'un ünlü kabadıylarından Galatalı Eşref'i canlandıracak

27 Mart 2017 11:21

Usta oyuncu Kadir İnanır, sonbaharda yayına girecek 'Ali Ekber Cevahir' dizisinde 'Galatalı Eşref' adlı kabadayıya hayat verecek.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 2011 yılında ekrana gelen "İzmir Çetesi"nin sona ermesinin ardından dizi setlerinden uzaklaşmıştı. Hürriyet'in haberine göre, aldığı tüm teklifleri geri çeviren İnanır’ı sonunda yakın bir dostu ikna etti. Usta oyuncu, yapım şirketi Gold Film’in sahibi Faruk Turgut’un dizi teklifine "Evet" dedi.

Galatalı Eşref'i oynayacak

Kadir İnanır, Gold Film’in yapımcılığında çekilecek 'Ali Ekber Cevahir' adlı diziyle ekrana dönecek. Oyuncu, başrolünü oynayacağı dizide İstanbul’un ünlü kabadayılarından Galatalı Eşref’i canlandıracak. Senaryosunu Esen Ali Bilen, Emre Erkan ve Ece Umay Mit’in yazdığı dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor. Üç kızı bulunan Eşref’in ailesinde ve mahallesinde yaşayacağı çatışmaları ekrana taşıyacak dizi, eylül ayında seyirciyle buluşacak. 

 

ETİKETLER

Kadir İnanırdiziGalatalı EşrefAli Ekber Cevahir

İlgili Haberler

Kadir İnanır: Barış diye bağırmaktan başka çaremiz yok; yaşasın halkların kardeşliği!

'Kafatası milliyetçiliği ve karanlık kafa yobazlığı neden savunuluyor?'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24