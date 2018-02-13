Kadir İnanır, uyanır uyanmaz "Afrin'de şehit var mı" diye sordu

Önceki akşam beynine pıhtı atan ve acilen ameliyata alınan Kadir İnanır’ın tedavisi sürüyor. Yeğeni Levent İnanır, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu, uyandıktan sonra Türk Silahlı Kuvveleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Kadir İnanır, önceki akşam hastaneye kaldırıldı. Hayat arkadaşı Jülide Kural tarafından çağrılan ambulansla Fulya’daki özel hastaneye götürülen oyuncunun beyninde pıhtı olduğu anlaşıldı. Anjiyo ile tıkalı damarı açılan İnanır, ardından yoğun bakıma alındı. Haberi duyar duymaz, Karadenizli hemşehrileri, yeğeni Levent İnanır, Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, işadamı Yılmaz Ulusoy ve Mehmet Ali Erbil hastaneye koştu. Jülide Kural “Konuşuyor, sohbet ediyoruz. Umarım en kısa zamanda karşınıza çıkar ve sağlığı hakkında kendisi bilgi verir” dedi.

Geç kalsa Baykal gibi olabilirmiş

Hürriyet gazetesinden Cenker Tezel'in haberine göre, yeğeni Levent İnanır da Kadir İnanır’ın tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu söyledi ve ekledi:

“Kolestrole bağlı bir pıhtının beyin damarlarından birini tıkaması nedeniyle rahatsızlanmış. Şu an eskisinden iyi diyebilirim. Yanına girdim, konuştuk. Bana uyanır uyanmaz ‘Bugün Afrin’de şehit var mı?’ diye sordu. Allah onu sevenlerine bağışladı. Bir saat daha geç kalsa Deniz Baykal gibi olabilirmiş.”

Tekrar pıhtı atmamalı

Kadir İnanır’a müdahale eden ekipten Prof. Dr. Yunus Aydın “Anjiyo öncesinde yüzünde bir miktar kayıp vardı, sonrasında kayboldu” diye konuştu. Cerrahi müdaheyi yapan nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer de şunları söyledi:

“Durumu iyi. Beyin damarına giden pıhtı çıkartıldı. Tekrar pıhtı atmaması için yoğun bakımda tutuyoruz.”