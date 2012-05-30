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Yaşam

Kadir İnanır trafik kazası geçirdi!

Trabzon'un Arsin ilçesinde, Kadir İnanır'ın da içinde bulunduğu panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı.

30 Mayıs 2012 18:47

 

Trabzon'un Arsin ilçesinde, panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ''Elveda Katya'' adlı filmin çekimleri için Trabzon'da bulunan ünlü sinema sanatçısı Kadir İnanır ile birlikte 2 kişi daha hafif yaralandı.

Arsin'den Trabzon yönüne giden, Kadir İnanır'ın da içinde bulunduğu sürücüsü henüz belirlenemeyen, üzerinde ''Elveda Katya set ekibi'' yazılı 61 TN 077 plakalı panelvan minibüs, aynı yöne seyreden Halil Arduç'un kullandığı 61 TU 858 plakalı otomobile Karadeniz Sahil Yolu Arsin ilçesi çıkışında arkadan çarpıştı.

Kazada, panelvan minibüsün arka koltuğunda oturduğu öğrenilen Kadir İnanır ile çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Halil Arduç ve eşi hafif yaralandı.

Bacağında sıyrık meydana gelen İnanır, kaza yerine giden sağlık ekibince hastaneye götürülmeyi reddetti. Otomobil sürücüsü ile eşinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadir İnanır'ın, yetim Katya'nın babasını bulmak için Rusya Federasyonu'ndan Trabzon'a gelmesiyle gelişen olayların konu edildiği ''Elveda Katya'' adlı filmin çekimleri için Trabzon'da bulunduğu öğrenildi.

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