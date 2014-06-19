Kadir İnanır tabancasını AVM'de unuttu

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz pazar günü Şişli Polis Merkezi’ne giderek Glock marka tabancasının kaybolduğunu söyledi.

Sabah evden çıkarken yanına aldığı tabancayı daha sonra bulamadığını anlatan oyuncu, ifadesinin ardından karakoldan ayrıldı. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, kısa süre sonra Zorlu Center’ın özel güvenliği polisi arayarak, bir vatandaşın AVM'de tabanca bulduğunu ihbar etti. Tabancanın bulunduğu yer güvenlik çemberine alındı. Yapılan incelemede, Glock’un İnanır’a ait olduğu belirlendi. İnanır, haberi alır almaz karakola gitti. Polis, bundan sonra daha dikkatli olması gerektiği uyarısını yaparak tabancayı İnanır’a teslim etti.