Kadir İnanır: Sağlığımla ilgili spekülasyona inanmayın

Beyinde pıhtı atması nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır, doktorlarıyla birlikte açıklama yaptı. Doktorlar, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken, İnanır da "Doktorlarımın dışında hiç kimsenin spekülasyonuna asla inanmayın" dedi.

Tedavi süreci tamamlanan ve sağlığına kavuşan İnanır, tedavi sürecini yürüten doktorları ile bu akşam basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide kural, tedavi sürecini yöneten doktorları Prof. Dr. Reha Baran, Prof. Dr. Yunus Aydın, Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Prof. Dr. Rüştü Serter ve Dr. Beyza Çiftçi Yalçınkaya katıldı.

Tedavi sürecinde yanında olan herkese teşekkür eden Kadir İnanır, “Biraz tehlikeli bir olayla karşılaştık. Önce inançlı bir insan olduğum için, sonra da Türkiye’nin büyük doktorlarının büyük gayretleriyle şu anda hiçbir arızası olmayan, sağlıklı bir insan olarak karşınızdayım. Bu büyük bir şans. Büyük bir mutluluk” dedi.

Doktorlarının açıklamaları dışındaki iddialara inanılmamasını isteyen İnanır, “Bana bu mutluluğu sağlayan doktorlarımın dışında hiç kimsenin spekülasyonuna asla inanmayın” diye konuştu.

"Pıhtının kalpten geldiğini tespit ettiğimiz için ameliyattan vazgeçtik"

Kadir İnanır’ın doktoru ve arkadaşı Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ise, Kadir İnanr’ın basında yer alan ameliyat olma durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“İlk planda anjiyo yapıldığında gördüğümüz, şah damarında darlık vardı. Şah damarı darlığını, biz pıhtının ondan kaynaklandığını zannettik. O nedenle buradaki problemin ortadan kaldırılması için kalp, damar cerrahı Prof. Dr. Ergun beye hastamızı verdik. Ergun bey bu ameliyatı yapacak kişiydi. Aynı zamanda bu ameliyat yapılmadan önce kalbine bakılması lazım. Bu hazırlık bize başka bir arızayı daha teşhis etmemizi sağladı. Bunu çözdükten sonra stand nedeniyle verilen ilaçlar bizi tekrar bir değerlendirme yapmaya itti. Çünkü bu ilaçların belirli bir komplikasyonu olabilirdi. Bu nedenle biz hedeflediğimiz şah damarı ameliyatını yeniden değerlendirdik. Kadir beyi yeniden incelemeye tabi tuttuk. Bu neticede bu ameliyattan vazgeçtik. Bu pıhtının kalpten geldiğini tespit ettiğimiz için bu ameliyattan vazgeçtik. Şu anda kritik bir tehdit edici durumu yok.”

"Beyinde hiçbir sorun yok"

Nörolog Beyza Çiftçi Yalçınkaya ise, “Şu anda beyinle ilgili hiçbir sorunu yok. Hiçbir hasarı yok. Beyin ve kalp damarlarını korumak için herkesin yapması gerektiği şeyleri yapacak. Diyetine dikkat edip, sağlıklı bir hayat sürecek. İlaçlarını kullanacak” dedi

Kural: Türkiye toplumuna karşı da sorumluluğu var

Jülide Kural da İnanır’ın ilk yapacağı şeyin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kural, “Çok iyi bir doktor grubu ile bir aradaydık. Bu zorlu süreçte hem dayanışma hem sevgi o kadar güçlüydü bizim için. Kadir’in bu anlamda sadece bana değil, Türkiye toplumuna da çok büyük bir sorumluluğu var. Daha çok ve daha iyi yaşayabilmek, daha fazla film yapabilmek. İnsanların kalbine dokunmuş bir aktörün film yapmaya devam etmesi gerek. Bunun için ilk yapacağımız şey sağlıklı olmak” şeklinde konuştu. (DHA)