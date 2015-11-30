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Kadir İnanır: Ölümden korkmam, düşüncelerimi herkesin yüzüne karşı korkusuzca söylerim

Ünlü oyuncu, adına açılan sahte hesaplara isyan etti

30 Kasım 2015 20:55

Sosyal medya hesabını bulunmayan Kadir İnanır, adına açılan sahte hesapları yöneten kişilerden ölüm tehditleri aldığını söyledi. Kimsenin bu sahte hesaplara inanmamasını isteyen İnanır, "Ölümden korkmam, düşüncelerimi herkesin yüzüne karşı korkusuzca söylerim" dedi.

Hürriyet'e konuşan Kadir İnanır, şunları söyledi:

"Uzun zamandır adıma sahte hesaplar açarak, toplum gözünde değerlerimi yıpratmaya çalışan sahtekar ve alçaklara bir çift sözüm var. Ben inançlı bir insanım. Ölümden korkmam. Düşüncelerimi herkesin yüzüne karşı korkusuzca söylerim. Bir sosyal demokrat ve barış savunucusu olarak yaşamaya ve halkların kardeşliği üzerine kurduğum mücadeleye devam edeceğim. Bu sosyal medya sahtekarlarına kimse inanmasın."

ETİKETLER

kadir inanırsosyal medyasahte hesap

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