-Kadir İnanır: ''Ödül 42 yılın karşılığı'' ADANA (A.A) - 17.09.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 18'incisini düzenlediği Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ''Yaşam Boyu Onur Ödülü''ne layık görülen sinema sanatçısı Kadir İnanır, böyle bir ödülü sinemaya verdiği değer bilinen Adana'dan alacak olmasından dolayı ayrı bir mutluluk yaşadığını vurguladı. İnanır, akşam yapılacak ödül töreni öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinemaya emek veren bir kişinin ödülle onurlandırılması kadar güzel bir duygunun olamayacağını söyledi. Mesleğe olan saygının karşılığından yapılan organizasyonlarda kendilerine de yer verilmesinin önemine değinen İnanır, ''Ödülü 42 yıl boyunca verdiğiniz emeklerin karşılığında aldığınız bir alkış diye düşünüyorum. Altın Koza çok büyük saygınlığı olan festival. Böyle bir organizasyonunda değerlendirilmek beni mutlu ediyor'' dedi. İnanır, Türk sinemasının geleceğinin tüm ülkedeki şartlara bağlı olduğunu, daha iyi noktalara gelebileceğini vurguladı. Türkiye'nin geleceğinin sinemayı etkileyeceğini ifade eden İnanır, ''İkisinin de başında Türk yazıyor. Türk Devleti, Türk Sineması. İkisinin de geleceği birbiriyle bağlantılı. Türkiye nereye giderse, başında Türk kelimesi yazan tüm kurum, kuruluş, oluşum oraya doğru gider. İyiyse iyiye, kötüyse kötüye doğru gider'' dedi. Türkan Şoray ile başrollerini paylaştığı 1977 yapımı ''Selvi Boylum Al Yazmalım'' filminin bir televizyon kanalında ''Al Yazmalım'' adıyla dizi halinde yayınlanmasını da değerlendiren İnanır, ''Diziyi izledim. Yıllardır biz bunu dizi filme çekiyoruz dediler, biz de hazırlandık, bekledik. Ama gördük ki filmle hiç alakası yok. Buna karşılık çok hoş, çok başka, çok tatlı bir film olmuş'' diye konuştu.