Kadir İnanır, Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret etti

Dünyaca ünlü Türk şairi Nazım Hikmet'in, Moskova'daki mezarını ziyaret eden Kadir İnanır, şairin isteği olan Türkiye'de bir köyde çınar ağacının altına getirilmesi gerektiğini söyledi.

İlk Türk-Rus ortak yapımı olan Elveda Katya filminin Rusya'daki galası için Moskova'ya gelen Kadir İnanır, ünlü şair Nazım Hikmet'in Novodeviçi Mezarlığı'nda bulunan mezarını ziyaret ederek dua etti.

İnanır, ünlü şairin doğumunun 111. yıldönümünde mezarı başında onu anma onurunu yaşadığı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Öylesine şiirler yazmış ki… Onca yıl sonra ya da insanlık tarihi boyunca okunduğunda şiirlerden insanların ruhuna yansıyan öylesine insanlık dolu, öylesine sevgi ve barış dolu; insan onurunu yücelten öylesine kelimeleri bir arada harmanlayarak, öylesine büyük ve güzel şiirler yazmış ki, dünyadaki bütün insanların hangi dinden olursa olsun Nazım Hikmet'in bu özelliğinden dolayı ona hayır dualar okuyup, sevgi ile anacağından hiçbir endişem yok" dedi.



Bir an önce yanlışlar düzeltilmeli



Son dönemlerde Nazım Hikmet'in anma törenlerinin devlet tarafından düzenlenmesi konusunda, "Bence geç kalınmış bir çalışma. Çok hızlanmalı. Bir an evvel istediğimiz, arzuyla istediğimiz yere getirilmeli. Hatta mezarının buradan alınıp Türkiye'ye onun dediği gibi bir köye bir çınar ağacının altına koymalıyız diye düşünüyorum" diyen Kadir İnanır, Nazım'ın mezarında dua etmesi ile ilgili de, şunları söyledi:

"Ben inançlı bir insanım onun yazdığı güzel şiirlerin benim saygı duyduğum İslam dinini sevgiyle kucakladığına inanıyorum. İslam dininin de onu saygıyla, sevgiyle kucakladığına inandığım için üstüme düşen görevi yaptım o kadar."

İnanır ile birlikte Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret eden Elveda Katya filmindeki rol arkadaşı Caner Cindoruk da, Anadolu'da bir ağacın altına gömülmek isteyen şairin bu isteğinin gerçekleşmesini umduğunu söyledi