Kadir İnanır: Memleketimizde olup bitene karşı duyarlı olmalıyız, herkes ellerini birleştirecek

Oyuncu Kadir İnanır, önceki gün bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kısa bir süre önce sağlık sorunu yaşayan İnanır, ülkede yaşananlara karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, önceki gün bir alışveriş merkezinde gazetecilerle sohbet eden İnanır, "Memleketimizde olup bitene karşı aşırı duyarlı olmak zorundayız. Problem varsa ortadan kalkması için mücadelenin içerisinde olmak gerekir, kenara çekilip beklemekle olmaz. Herkes ellerini birleştirecek. Eller birleştiği zaman o ele 'barış' denir" dedi.

Muğla’nın Dalaman ilçesine yerleştiği yönündeki haberlerle ilgili, "Ara ara oradayım, gidip geliyorum" açıklamasını yapan oyuncu sağlığının iyi olduğunu belirtti.

İnanır daha önce yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği yönünde gelen sorularla ilgili olarak da, "Biliyorsunuz önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Önce o bir geçsin de sonrasına bakarız. Önce ülkemizin projesi var. Önce ülkemizin sorunları bir çözülsün gerisine bakacağız” yanıtını vermişti.

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