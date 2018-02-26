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Kadir İnanır, ikinci kez ameliyat edilecek; felç kalma riski var

11 Şubat 2018'de beyne atan pıhtı nedeniyle ameliyata alınan İnanır'ın damarlarından birine stent takılmıştı

26 Şubat 2018 11:03

Beynine atan pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Ergun Demirsoy, ikinci bir ameliyatın gerçekleşeceğini belirterek, “Yaptığımız tahlillerde beyne giden şah damarında ciddi bir hasar tespit ettik. Beyne giden bir damar olduğu için felç kalma riski var. Çok dikkat edilmesi lazım” açıklamasında bulundu.

11 Şubat Pazar sabahı evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beynine pıhtı attığı anlaşılan Kadir İnanır’ın tıkalı damarlarından birine stent takılmış, sanatçının bir diğer tıkalı damar nedeniyle ikinci kez operasyon geçireceği açıklanmıştı. İkinci ameliyatı gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy, önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Birgün'de yer alan habere göre, Demirsoy, önümüzdeki hafta gerçekleşecek operasyonun risklerinden şöyle söz etti:

“Yaptığımız tahlillerde beyne giden şah damarında ciddi bir hasar tespit ettik. Daha sonra felç riskiyle karşılaşmaması için o damarı temizleyeceğim. Ancak beyne giden bir damar olduğu için operasyon sırasında da felç kalma riski var. O nedenle çok dikkat edilmesi lazım ama en iyi şekilde halledeceğiz. Ameliyat öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Kadir Bey’i dinlenmesi için evine gönderdik, önümüzdeki hafta ameliyatı gerçekleştireceğiz.”

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