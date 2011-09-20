Kadir İnanır, hamam böceğini omzundan alan kişiye darılmış

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'Alana müdahale ederdim'



'Disiplin içinde yaşamalarını öğütlüyoruz'



Festival kapsamında geleneksel olarak dağıtılan ’Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü bu yıl ünlü yönetmen Ali Özgentürk ile Türk sinemasının usta oyuncuları Kadir İnanır ve Nebahat Çehre aldı. Ödül alan sanatçılar için 17 Eylül’de merkez Seyhan İlçesi’ndeki Merkez Park Amfitiyatro’da tören düzenlendi. Törende ödülünü almak için kürsüye çıkan Kadir İnanır’ın, konuşma yaparken sol omzundaki hamam böceği dikkat çekti. İnanır’ın konuşurken fark etmediği böceği, bir görevli eliyle uzaklaştırdı. Ne olduğunu anlamayan İnanır, bir süre daha konuşarak kürsüden ayrıldı.Festivalin yarışmalı bölümlerinde görevli jüri üyelerinin onuruna Park Zirve Tesisleri’nde verilen yemeğe katılan Kadir İnanır, omzunda gezen hamam böceğine ilişkin soruları yanıtladı. Konuşma yaparken hamam böceğini fark etmediğini belirten İnanır, "Böcekten konuşma yapıp yerime oturduktan sonra haberim oldu. Böceği omzumdan alan kişiye darıldım. Eğer o kadar insanın içinde bir canlı beni seçmişse bundan çok büyük mutluluk duyarım. Çünkü bu yaşam sadece insanların değil, dünya bütün canlıların yaşaması gereken bir yer. Üzüldüm, eğer bilseydim böceği omzumdan alana mutlaka müdahale ederdim" dedi.İnanır, Adana’da tek başına yaşadığı evde yaşamını yitiren Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Cem Erman ile ilgili soruları da cevapladı. İnanır, "Mesleğin kaderi bu. Böyle yaşayan çok sayıda eski sinemacı arkadaşımız var. Onların da biraz disiplin içinde yaşamalarını öğütlüyoruz" diye konuştu.Türk sinemasında çekilen filmlerin sayısında azalma olduğunu söyleyen İnanır, sanatçıların yaptıkları meslek nedeniyle toplum içinde kendilerini ayrıcalıklı görmemelerini istedi. Altın Koza Film Festivali’nde 1973 yılında ödül aldığını anımsatan İnanır, aradan geçen 38 yıla rağmen festivalin 18’incisinin yapılmasının sorgulanması gerektiğini belirtti.