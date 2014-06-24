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Kadir İnanır: Gözlerimi ve kalbimi alan yaşadı

Sinema sanatçısı Kadir İnanır ve tiyatro oyuncusu Jülide Kural, organlarını bağışladı

24 Haziran 2014 13:40

Ünlü sanatçı Kadir İnanır ve tiyatro oyuncusu Jülide Kural organlarını bağışladı. İnanır, “Organlarımı büyük bir içtenlikle bağışlıyorum." diyen İnanır, "Yaşıma kimse aldanmasın, organlarım güçlü ve sağlam. Özellikle gözlerimi ve kalbimi alan yaşadı” dedi. 

Radikal’de yer alan habere göre, Memorial Şişli Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Koray Acarlı ve Memorial Şişli Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Yunus Aydın, Kadir İnanır ve Jülide Kural organ bağışı yaptıkları sırada yalnız bırakmadı. Prof. Dr. Yunus, sanatçılara, “Bu dünyada yaşayanların cennetine katkıda bulunuyorsunuz.” diyerek teşekkür etti. 

Kadir İnanır da, organlarını bağışladıktan sonra, vicdanı ve merhameti olan herkesi organ bağışlamaya davet ettiğini belirtti. İnanır, “Beni seven bana saygı ve sevgi gösteren herkes bilsin ki, ben organlarımı bağışlarken onların da katkıda bulunacağını bilerek onlara güvenerek bağışlıyorum.” şeklinde konuştu. Ünlü sanatçı, organ bağışı ile bir insanın hayatı kurtulacak ise bu insanlığa yapılan yardımın ve katkının en yücesi olduğu söyledi. “Organlarımı büyük bir içtenlikle bağışlıyorum." diyen İnanır, "Yaşıma kimse aldanmasın, organlarım güçlü ve sağlam. Özellikle gözlerimi ve kalbimi alan yaşadı.” ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu da, organ bağışının en büyük vatan ve insan sevgisi olduğunu vurgulayarak, “Topluma örnek olan sanatçılarımızın bağışları sayesinde ülkemizde organ bağışının artacağına inanıyorum.” dedi. 

 

Jülide kural: İnsan olmanın erdemi dayanışmadır 

 

İnsan hayatının anne karnında başladığına dolayısıyla bir canlının oluşabilmesi için başka bir canlıya ihtiyaç duyduğuna değinen Jülide Kural ise, insanın doğumundan ölümüne kadar olan süreçte dayanışmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti. Kural, insan olmanın temeli olan dayanışma içinde olmanın önemini vurgulayarak, “Lütfen hepimiz organlarımızı bağışlamakla gurur duyalım.” şeklinde konuştu. 

Organlarını bağışlayan İnanır ve Kural, organ nakli olmuş hastaları ziyaret ettikten sonra hastaneden ayrıldı. 

 

 

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