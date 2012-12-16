Kadir İnanır: Evladının başını kesen, benim ecdadım olamaz

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, Muhteşem Yüzyıl tartışması için "Evladının başını kesen, benim ecdadım olamaz" dedi.

Kadir İnanır, Habertürk gazetesinden Nazenin Tokuşoğlu'nun sorularını yanıtladı.

İnanır, TRT'de yayınlanan "Bir zamanlar Osmanlı" adlı diziden teklif aldığının hatırlatılması üzerine, "'Ecdadımız, kahramanlarımız' dersek her sahnede, kötü bir tablo çıkabilir ortaya. Yani evladının başını kesen, benim ecdadım olamaz. Ama elinde kumanda var çevirirsin, derin tartışılacak bir konu değil. Gündem değiştirmek için yaratılmış bir tartışma" dedi.

Türkiye'nin en büyük sorunun Kürt sorunu olduğunu dile getiren İnanır, "Kürt sorunu, adalet, gelir dağılımı, yüzlerce temel sorunumuz var. Ama bence en önemlisi, bu ülkede kardeşçe yaşamak istiyorsak, birinci sırada Kürt sorunu var. Herkes elini taşın altına koyacak, ezilecek o eller. Elimden geleni yapıyorum ama bunu yaptığım için kendimi ayrıcalıklı biri gibi görmüyorum. Böyle yapılması gerekiyor" diye konuştu.