Kadir İnanır ekranlara geri dönüyor

Oyuncu Kadir İnanır, yeni bir dizi projesiyle beş yıl aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Önceki gün hayat arkadaşı Jülide Kural’ın tiyatro oyunu ‘Martı’yı izlemeye giden Kadir İnanır, yakında yeni bir diziyle ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.

Yaklaşık 2,5 saat süren oyun sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnanır, şöyle konuştu: "Uzun süredir İstanbul'da değildim. Biraz Anadolu'yu gezdim. Ben seyahat etmiyorum; memleket sorunlarıyla ilgili toplantılara katılıyorum. Halkla iç içe günler geçiriyorum."

"Bugün de buraya Jülide'nin oyununu izlemeye geldim. Şehir Tiyatrosu'nu 50 yıldır takip ederim. Bayağı başarılı gördüm sahnede herkesi, izleyenler de mutlu olmuşlardır."

67 yaşındaki usta oyuncu, "Kadir İnanır, tiyatro sahnesinde olmalı mıydı?" sorusuna ise, "Sinemacı olarak kalayım" yanıtını verdi.

İnanır, yeni bir diziye başlayacağı haberleri için de şöyle konuştu: "Senaryo çıksın ondan sonra konuşuruz. Kadroda kimler var bilmiyorum ama yakında görüşeceğiz"

Kural ise, kendisini yalnız bırakmayan İnanır hakkında "Kadir, oyunda ezberlemeleri yaparken başyardımcımdı." derken "Kadir İnanır'ı nasıl tarif edersiniz?" sorusuna ise "Dürüstlük, ilkelilik, her durumda güvenilirlilik" yanıtını verdi.