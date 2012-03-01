Kadir İnanır bugün ameliyat masasına yatıyor

T24 - Önceki gün fıtık ameliyatı geçiren Kadir İnanır, bugün bir kez daha ameliyat masasına yatıyor. Bu sabah yapılacak operasyonla ünlü oyuncunun sol akciğerinde tespit edilen tümör alınacak.

Okmeydanı’ndaki Memorial Hastanesi’nde bel fıtığı ameliyatı olan usta oyuncu Kadir İnanır’ın cuma günü de akciğerlerinden küçük bir operasyon geçireceği açıklanmıştı. Ancak ameliyat bir gün önceye alındı. İnanır, bu sabah saat 10.00’da yeniden ameliyat olacak. Yapılacak operasyonla “iyi huylu” olduğu belirtilen tümör alınacak. Fıtık ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Yunus Aydın, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.



Ameliyat zorlu



Prof. Dr. Yunus Aydın, şunları söyledi: “Akciğerdeki olay çok önemli olmadığı için bel fıtığı ameliyatı yapmama izin verdiler. Ameliyat başarılı geçti. Kadir Bey’in sol akciğerindeki tümör çok küçük, etrafa da yayılmamış. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Kaynak, ameliyatla alacak. Operasyon üç-dört saat sürecek. Kadir Bey bir gün yoğun bakımda tutulacak. Sol akciğerinden çıkarılacak kitle, karından açılacak delikten endoskopi ile alınacak. Alınacak kitle patolojiye gönderilecek. Patoloji sonucuna göre tedavisine devam edilecek. Akciğer ameliyatı riskli değil ama zorlu olacak.” Aydın, sanatçıya ziyaret kısıtlaması getirildiğini de sözlerine ekledi: “Kış mevsimi olması nedeniyle, enfeksiyon bulaşabileceği endişesiyle ziyareti kısıtladık.”



Setlere dönmek istiyor



Ünlü dostları, Kadir İnanır’ı ziyaret için hastaneye akın etti. Hastaneye gelenler arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile Erdal Özyağcılar, Göksel Arsoy ve Yılmaz Ulusoy da vardı. Göksel Arsoy, “Kendisini çok iyi gördüm. Şakalaştık, eski günleri yad ettik. Kalkıp yürüdü. İnşallah bir an önce setlere geri dönecek. Kendisi de setlere dönmek istediğini söyledi” diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü de Kadir İnanır için “geçmiş olsun” mesajı yayımladı.



Sevenlerime iyi olduğumu söyleyin



Prof. Dr. Yunus Aydın, Kadir İnanır’ın sevenlerine mesajını da iletti: “Kadir İnanır, topluma mâl olmuş bir sanatçı. Sağlık durumunun merak edileceğini düşünerek bana talimat verdi, ‘Sevenlerime iyi olduğumu söyleyin, ben iyiyim, korkulacak bir durum yok’ dedi.”