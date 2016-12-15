Kadir İnanır: Bakalım hangi filmimi araklayacaklar?

Ekrandaki dizilerin birbirine benzediğini söyleyen Kadir İnanır, “Senaryo olarak çok sıkıştılar. Yeşilçam hikayelerini çekiyorlar. Birkaç filmim kaldı, bakalım onları ne zaman araklayacaklar?” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Muğla’nın Dalaman ilçesine yerleşen Kadir İnanır, uzun bir aradan sonra Etiler’de objektiflere takıldı. Akmerkez’de alışveriş turuna çıkan usta oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle Dalaman’a yerleştiği iddiaları hakkında, "Anadolu’yu ve yurdun her yerini geziyorum. Sağlığımla ilgili bir sıkıntım yok. Kontrollerimi oluyorum. Gayet iyiyim" dedi.Yeni bir diziye başlayacağı konuşulan usta oyuncu, “İşimize gelirse, senaryoya bakıp uygularız. Şimdilik net bir şey yok. Dizi senaryoları geliyor ama maalesef istediğim gibi olmuyor” dedi.

Gittiği her yerde sevgi gördüğünü anlatan İnanır, “Çok kadın hayranım ve sevenim var. Bu durum insanın hoşuna gidiyor” şeklinde konuştu.Setleri özlediğini dile getiren oyuncu, “Yeni dizileri ve genç oyuncuları nasıl buluyorsunuz?” sorusuna ise eleştirel bir cevap verdi: “Son dönemdeki projeler benim filmlerimden alıntı yapılarak çekiliyor. Senaryo olarak çok sıkıştılar. Biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Bütün diziler birbirine benzemeye başladı. İnanır sözlerine şöyle devam etti: Yeşilçam’ın hikayelerini yapıyorlar. Birkaç filmim kaldı, bakalım onları ne zaman araklayacaklar?” açıklamasını yaptı.