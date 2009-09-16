Kadir gecesinde dilenci operasyonu

Şanlıurfa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kadir Gecesi nedeniyle yoğun ziyaretçi ağırlayan camilerde halkın dini duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda yakalanan çoğu kadın 19 dilenci, getirildikleri zabıta karakolunda kendilerini görüntüleyen gazetecilere, taş, terlik, fırça ve çöp kutuları ile saldırdı. Saldırgan dilenciler zabıtalar tarafından güçlükle engellenirken, yapılan üst aramalarından ise 10 lira 25 kuruş ele geçirildi.



Zabıta ekipleri, Kadir Gecesi nedeniyle, ibadet etmek isteyenlerin camilere ilgi göstermesini fırsat bilen çok sayıda dilencinin Adana, Diyarbakır ve Gaziantep gibi büyük şehirlerden Şanlıurfa'ya geldiğini belirledi. Bunun üzerine 20 kişilik zabıta cami ve çevresinde dilenen dilencileri yakalamak için harekete geçti.



Çok sayıda kişinin akın ettiği Balıklıgöl, Dergah ve Eyyüp Peygamber Sabır Makamı gibi inanç merkezlerinde mesken kuran dilenciler, teravi namazı öncesi ani operasyon düzenleyen zabıtalar tarafından yakalandı. Zaman zaman kendilerini görerek kaçan dilenciler kovalamaca sonucu yakalanırken, bazı dilenciler camiye namaz kılmaya geldiklerini söyleyerek kurtulmaya çalıştı. Kentin çeşitli semtlerinde yakalanan 3'ü çocuk 19 dilenci, minibüslere bindirilerek Sarayönü Zabıta Karakolu'na getirildi. Kadın zabıtalar tarafından karakolda üstleri aranan dilencilerin üzerinden 10 lira 25 kuruş para ele geçirildi.



Karakola getirilmeleri ardından paralarına el konulup, kent dışına çıkarılacaklarını anlayan dilenciler, zabıta görevlileri ile kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. İlk olarak hakaretler eden dilenciler, daha sonra, karakolda buldukları çöp kutusu, taş, fırça ve terliklerini zabıta ile gazetecilere atmaya başladı. Bazı zabıtalar hafif yaralandı.



Şanlıurfa Belediye Zabıta Müdürü Mehmet Burak Küçük, dilencilerin halkın dini duygularını istismar etmelerine izin vermeyeceklerini söyledi. Ansızın operasyon yaparak başka illerden kente gelen dilencileri yakalayacaklarını belirten Küçük, “Amacımız, kentte yaşanabilir, huzurlu ve istismarsız ortam oluşturmak. Bu gece yakalanan dilencilerde, yapılacak işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilecek” dedi.

