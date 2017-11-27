T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu babalarının mirasını reddetti!

Rasim Doğulu, üç ay önce hayatını kaybetmişti

27 Kasım 2017 20:21

Şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu ve diğer üç kardeşi, 10 ay önce hayatını kaybeden babaları Rasim Doğulu’nun mirasını reddetti.

63 yaşındaki baba, kalp krizi sonucu 23 Ocak’ta Mersin’de hayatını kaybetmişti. Cenazede kardeşler bir araya geldi.

Sabah’ın haberine göre, 3 ay sonra 5 kardeş Deniz Doğulu, Kadir Doğulu, Asuman Doğulu Turhan, Kemal Doğulu ve Mehmet Doğulu babalarının mirasını reddetmek için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Mirası kayıtsız şartsız reddettiklerini belirten ve reddin tesciline karar verilmesini isteyen kardeşlerin talebi kabul edildi. Mahkeme, reddin özel kütüğe tesciline karar verdi.

 

ETİKETLER

kemal doğulukadir doğulurasim doğulumiras

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24