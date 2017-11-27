Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu babalarının mirasını reddetti!

Şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu ve diğer üç kardeşi, 10 ay önce hayatını kaybeden babaları Rasim Doğulu’nun mirasını reddetti.

63 yaşındaki baba, kalp krizi sonucu 23 Ocak’ta Mersin’de hayatını kaybetmişti. Cenazede kardeşler bir araya geldi.

Sabah’ın haberine göre, 3 ay sonra 5 kardeş Deniz Doğulu, Kadir Doğulu, Asuman Doğulu Turhan, Kemal Doğulu ve Mehmet Doğulu babalarının mirasını reddetmek için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Mirası kayıtsız şartsız reddettiklerini belirten ve reddin tesciline karar verilmesini isteyen kardeşlerin talebi kabul edildi. Mahkeme, reddin özel kütüğe tesciline karar verdi.