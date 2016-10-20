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Kadir Doğulu, tazminat davasını kazandı

Kadir Doğulu, Pis Yedili dizisinden alamadığı bölüm ücretleri için tazminat davası açmıştı

20 Ekim 2016 15:15

Kadir Doğulu, geçmişte rol aldığı "Pis Yedili" adlı diziden alamadığı 8 bölümlük ücret için açtığı davayı kazandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre "Pis Yedili" adlı dizide "Bayrampaşalı" karakterini canlandıran Kadir Doğulu, son sekiz bölümün parasını alamadığı için dizinin yapımcısı Gani Müjde'nin sahibi olduğu Tükenmez Kalem Medya Reklam ve İletişim Sanayi Şirketi'ne dava açmıştı. 

Uzun zamandır devam eden mahkeme sonuçlandı ve davayı Kadir Doğu kazandı. İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'nin kararına göre; yönetmen, senarist ve yazar Gani Müjde'nin sahibi olduğu Tükenmez Kalem Medya Reklam ve İletişim Sanayi Şirketi, Doğulu'ya 12 bin lirası icra inkar tazminatı olmak üzere 73 bin 500 lira ödeyecek. 

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