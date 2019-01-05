Kadir Doğulu: Oyunculuğa başladığımda "Garson" deyip aşağıladılar

Dokuz yıl önce ekranlarla tanışan Kadir Doğulu, 10 yaşından beri çeşitli işlerde çalıştığını söyledi. Oyunculuğa başladığında işletmecilikten geldiği için tuhaf karşılandığını ifade eden Doğulu, "Garson’ yakıştırması yaptılar ve bunu aşağılama cümlesi olarak kullandılar" dedi.

Doğulu ayrıca 'garson' kelimesinin aşağılamak için kullanılmasına da, "Gittiğiniz her yerde size hizmet eden bir garson, servis elemanı yok mu? Siz beni nasıl o kavramla aşağılamaya çalışırsınız?" diye tepki gösterdi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Kadir Doğulu'nun haberine göre

"Çocukken Mersin’de sinema yoktu. Televizyon evimize çok geç girdi. Oyunculuğu Mersin ve Adana’ya gelen tiyatro oyunlarıyla tanıdım, oyunculuk aşkım öyle başladı. Ama hayat şartları beni başka şeylere yönlendirdi. İnsan hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmemeli. Gerçekten istiyor ve talep ediyorsan o yolda gidiyorsun. Benim de 28 yaşımda kapımı bir yapımcının çalmasıyla çocukluk hayallerim gerçekleşti.

"(Oyunculuğa başladığınızda işletmecilikten geldiğiniz için tuhaf karşılandığınız zamanlar oldu mu?) Evet. ‘Garson’ yakıştırması yaptılar ve bunu aşağılama cümlesi olarak kullandılar. Gittiğiniz her yerde size hizmet eden bir garson, servis elemanı yok mu? Siz beni nasıl o kavramla aşağılamaya çalışırsınız? O zamanlarda gerçekten kendi adıma değil ama garsonluk mesleğini yapan çalışma arkadaşlarım adına hicap duydum ve üzüldüm.

"Şöhret kaygan bir zemin. Yürümeyi bileceksin. Kapılmamak lazım.

"(Eşiniz geçen gün Instagram hesabınızdan kendi videosunu paylaştı. Birbirinizin şifrelerini bilir misiniz?) O benim her şeyimi bilir, ben onun her şeyini bilirim. Biz karı kocayız, acil bir şey olduğunda açıp birbirimizin telefonuna bakabilmeliyiz. Bu kontrol amaçlı değil ama kontrol de edebilir. Korktuğum bir şey yoksa bundan göğsüm kabarır.

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