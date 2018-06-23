Kadir Doğulu kime oy vereceğini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 24 Haziran'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği sçeimlerine sayılı saatler kaldı. Oyuncu Kadir Doğulu, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye bir mesaj yazdı. Doğulu mesajında, "Ümidim tüm halkın bu seçimleri 'ince' düşünüp 'ince' görmeleri yönünde. Reis-i Cumhur'un ne demek olduğunu ve nasıl icra edileceğini de sizden en iyi şekilde göreceğimize eminim" dedi.

Oyuncu Kadir Doğulu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye bir mesaj yazdı ve Twitter hesabından paylaştı. Doğulu'nun mesaı şöyle:

“Bilmenizi isterim sayın Vekilim,

Yıllardır takip ederim sizi. Naçizane görüşüm şöyle; ‘vekillik nedir, nasıl yapılır’ sorularının cevabı sizdiniz bendenize göre. Atatürk ilke ve inkilaplarına değer veren onları yücelten, liyakata önem veren birisiniz. Her fırsatta sohbetlerinizi dinliyorum ve fark ediyorum ki her zaman en küçüğümüzün de anlayacağı şekilde anlatıyorsunuz. Bize göre bu erdemdir… Ümidim tüm halkın bu seçimleri ‘ince’ düşünüp ‘ince’ görmeleri yönünde. Reis-i Cumhur’un ne demek olduğunu ve nasıl icra edileceğini de sizden en iyi şekilde göreceğimize eminim. Sayın Vekilim, bu seçimlerde bendenizin Cumhurbaşkanı adayı sizsiniz. Koşulsuz teslim olduğumuz Rabbim yar ve yardımcınız olsun… Eminim ki siz bu vatana ve halkına en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Bize de hizmetleriniz sırasında ihtiyacınız olursa, burada olduğumuzu bilmenizi isterim.

Karşılıksız sevgi ve işbirliğinin hüküm süreceği günlerin hasreti ile…

Hürmetlerimle…”