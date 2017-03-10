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Kadir Doğulu Dubai'de gözaltına alındı: Hayatımda bu kadar kompleksli bir polis takımı görmedim!

Doğulu, Dubai havalimanında kuralları ihlâl ettiği gerekçesiyle, iki kez gözaltına alındı

10 Mart 2017 14:34

Bir firmanın davetlisi olarak Dubai'ye giden oyuncu Kadir Doğulu, havalimanında kuralları ihlâl ettiği gerekçesiyle, iki kez gözaltına alındı. Bir organizasyon için Dubai'ye davet edildiğini fakat havaalanına ayak bastığı gibi polislerin kötü muamelesi ile karşılaştığını açıklayan Doğulu, "Ben bu kadar kompleksli bir polis takımı ya da havaalanı çalışanı görmedim" dedi.

İlk olarak hızlı geçiş çizgisini ihlâl ettiği için gözaltına alındığını ve kendisine yapılan muamelenin son derece insanlık dışı olduğunu söyleyen Doğulu, daha sonra da kimliğini vermeyi kabul etmediği için havalimanında tutulduğunu ve dört saat boyunca burada kaldığını söyledi. O anları kişisel Instagram hesabı üzerinden bir video ile anlatan Doğulu'nun, paylaşımının bir süre sonra silindiği görüldü.

"Ben bu kadar kompleksli bir polis takımı görmedim"

Doğulu, yaşadıklarını Instagram’ından şöyle anlattı:

“Her şey mükemmeldi. Ta ki Dubai’ye ayak basana kadar. Ben bu kadar kompleksli bir polis takımı ya da havaalanı çalışanı görmedim. Sadece fast treck (hızlı geçiş) çizgisinden bir tık dışarı çıktık diye, onunla ilgili memura soru sorduk diye karakolda bekletildik. Fast treck (hızlı geçiş) kartlarımız elimizden alındı. Bize geri verilmedi. Yüzümüze dahi bakılmadı. Aşağılandık. Bir küfür yemediğimiz kaldı. Dubai havalimanındaki polisler bana ilkokul öğretmenimi hatırlatıyor. Konuşma! Gülme! Bakma! Kalkma! İnanılır gibi değilsiniz… 4 saat sonra çıkabildik Dubai Havalanı’nından. Tam 4 saat sonra! Sebebini bilmiyoruz! Kesinlikle bilmiyoruz! Hiçbir şey söylemiyorlar… Sonra gelip özür dilediler bizden.”

"Dubai’de ikinci kez gözaltına alındım"

Kadir Doğulu bir süre sonra ikinci kez aynı muameleye maruz kaldığını duyurdu:

“Dubai’de ikinci kez gözaltına alındım. Kimliğimi istediler. ‘Yanımda olmayabilir, neden?’ dedim diye. Acı olan beni bir şirket maç izlemem için davet etti. Herhalde havaalanından çıktıktan sonra misafirperverliklerini gösterecekler. Dubai’ye gelmeden önce tekrar tekrar düşünün. İşiniz düşmüyorsa gelmeyin."

 

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