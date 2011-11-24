Kadir Doğulu: Bedelliye param yok



T24 - Bedelli askerlik yasası ünlü simaların da gündeminde. Oyuncu Kadir Doğulu, “Şu anda okuyorum. Hakkımı kısa dönem askerlikten yana kulanacağım. Benim dönemimde de bedelli konusu olsa, asla para verip de askerlik yapmam. Çünkü benim bedelliye verecek param yok” dedi.



Milliyet gazetesinde yer alan haber göre, bedelli askerlik yasası ünlü simaların da gündeminde. Oyuncu Kadir Doğulu, “Şu anda okuyorum. Hakkımı kısa dönem askerlikten yana kulanacağım. Benim dönemimde de bedelli konusu olsa, asla para verip de askerlik yapmam. Çünkü benim bedelliye verecek param yok” derken Tolga Karel, yasadan yararlanacağını açıkladı. Oyuncu, “Askerliğini 15 ay yapanlar haklarını helal etsinler. Yaşla ilgili ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Daha eşit şartlarda olabilirdi” şeklinde konuştu.







