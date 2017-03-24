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BBC Türkçe

Kadınsız Beyaz Saray toplantısına büyük tepki

Beyaz Saray'da Başkan Trump'ın yeni sağlık sistemi teklifiyle ilgili bir toplantıda tek bir kadının dahi bulunmaması hem ABD'de hem de dünya genelinde büyük tepki çekti.

24 Mart 2017 13:52

Aslında bu fotoğraf çok da aykırı değil. Dünyanın pek çok yerinde şirketlerin yönetim kurullarında veya kabine toplantılarında benzer görüntülerle karşılaşmak mümkün: Masa başında toplanmış erkekler.

Ancak Cumhuriyetçi Parti üyeleri ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in toplantısı sosyal medyada ciddi biçimde itici bulundu.

Toplantıda doğum izni gibi konuları da içeren sağlık sigortası reformu görüşülüyordu.

Ocak ayında Başkan Donald Trump etrafı erkeklerle çevrili bir halde imzaladığı kürtaj yasasını objektiflere göstererek poz vermiş ve büyük öfke yaratmıştı.

Mike Pence Twitter'da fotoğrafı, "Başkanla birlikte Özgürlük Yönetim Kurulu ile görüşmekten memnunuz. #YasayıGeçirin" mesajıyla paylaşmıştı.

Demokrat Parti Senatörü Pat Murray, tweete ilk tepki gösterenlerdendi. Paylaşılan fotoğrafı ironik bulmuştu.

Ancak fotoğraf sadece kadınları rahatsız etmedi.

Demokrat Kongre üyesi Jim McGovern olayı 'rezalet' olarak niteledi.

Bazı Twitter kullanıcıları ise sayısal kıyaslamalarla tepkilerini dile getirdi.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da çekilen fotoğraflara kadınların da dahil edilmesine özen gösteriyor.

Trump'ın sosyal medya danışmanı Dan Scavino, gelen eleştirilere yanıt verdi ve hem Başkan Trump'ın hem de yardımcısı Pence'in 'kadın dostu' fotoğraflarını paylaştı.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin 5'te 1'inden azı kadın. Ancak cinsiyet eşitliği sadece Cumhuriyetçilerin sorunu da değil.

ABD Kongresi hâlâ erkek egemen. Seçilmiş siyasiler arasındaki kadın oranı % 20. Yani ABD bu alanda Bangladeş ile aynı klasmanda. Örneğin İsveçte aynı oran yüzde 44 seviyesinde.

Suudi Arabistan'da Kadınlar Konseyi kadınsız tanıtıldı

Sadece erkeklerin boy gösterdiği fotoğraflar yalnızca ABD'den gelmiyor.

Geçen hafta Suudi Arabistan'ın El Kasım bölgesinde kurulan Kadın Konseyi'nin toplantısından bir fotoğraf sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. Kadın Konseyi'nin yönetimindeki 13 kişi de erkekti.

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