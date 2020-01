Kadınsal Hareket, ilkokula kütüphane kuracak

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan 40 yaşında, evli ve 3 çocuk annesi Filiz Akın\'ın kurduğu \'Kadınsal Hareketler Bunlar\' grubu, Facebook\'ta giderek genişleyip bir gönüllü ordusu haline geldi. Tamamı kadınlardan oluşan grup üyeleri, bir ilkokula kütüphane kurmak için, sosyal medya üzerinde düzenlenen kermeste satış yapıyor.

Facebook\'ta, Mayıs 2016\'da \'Kadınsal Hareketler Bunlar\' adıyla bir grup kuran Filiz Akın, takipçi sayısını günden güne artırarak 11 bin kişiye ulaştı. Farklı meslek kollarına ait girişimci, çalışan, işveren veya el sanatları konusunda yaratıcılığına güvenenlerin oluşturduğu bu gönüllü ordusu, birçok yardım faaliyetinden sonra şimdi de bir kütüphane kurmak amacıyla kolları sıvadı. #khbkütüphanekermesi etiketi ile bağışçıların duyurularını Facebook\'ta paylaşan Filiz Akın, sosyal medya üzerinden bir kermes ortamı hazırladı. Kimi restoranındaki kahvaltı menülerinden ya da kozmetik malzemelerin satışından kazandığını bağışlarken, kimi de pasta, el işi ya da örgü malzemesi satarak kermese destek veriyor. Bağışçının hizmet ya da ürün bağışlayabileceğini söyleyen Akın, \"Kafen mi var, kursun mu var, butiğin mi var, network ürün mü satıyorsun, sağlıkçısın muayenehanen mi var? El emeği göz nuru el sanatları mı yoksa işin? Belki öğretmensin 1 saat ders verirsin. Yeter ki iste. İsteyen yolunu, istemeyen bahanesini bulur\" diyerek tüm bağışçıları kütüphane için destek vermeye çağırdı.

\'ELİMİZİ PARAYA SÜRMÜYORUZ\'

Alıcıların Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği\'ne (MAPUDER) ödeme yaptığını belirten Akın, kredi kartı ya da EFT dekontunun ekran görüntüsünü kendilerine gönderdikten sonra o bağışın gerçekleştiğini anlattı. Akın, şöyle konuştu:

\"Elimizi asla paraya sürmüyor, kermesin tüm gelirini bize bu kütüphaneyi yapacak olan MAPUDER Derneği\'ne bağışlıyoruz. Dekontu onaylandıktan sonra ürünü bağışlayan üye kargosunu gerçekleştiriyor. Eline ulaşınca da yayınlayıp teşekkür ediyor. Bağış yapmak isteyen üyelerimizle Messenger\'dan iletişim kuruyoruz. İşverense, tanıtımını içeren bir paragraf istiyoruz. Bağışın asıl fiyatını da yazıp, indirimli olarak kişi adına, sıra numaralı post açıyoruz. Ürün satıldığında alanlar ve satıcı yoruma etiketlenip post yoruma kapatılıyor. Yani her şey güven ve iyilik üzerine kurulu.\"

Kütüphanenin kurulması için 10 bin TL\'lik bir hedef koyduklarını belirten Akın, \"İnşallah fazlasını toplarsak, bilgisayar ve yeni bir ses sistemi de hayallerimiz içinde. Kütüphane kurulacak okulumuz, Balçova\'daki Başöğretmen Atatürk İlkokulu. MEB\'e bağlı olduğundan her adımımızı eksiksiz yapıyoruz. Kermesimiz ve etkinliklerimiz sayesinde bu hedefe ulaştığımız an kütüphanemiz kurulabilir hale gelecek ve açılışına katılabilen bizimle, uzakta olan üyelerimiz de paylaşımlarımızla açılışa şahitlik edecek\" dedi.

AİLE MAHREMİYETİNE ÖNEM VERİLİYOR

Kuruluş yıldönümünü kutlamak için bir araya geldiklerinde ve geçen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde 2 farklı kermesi İyem Derneği ile diyalize bağlı çocuklar için yaptıklarını hatırlatan Akın, yurdun dört bir yanından üyelerin hediyeler yolladığını ve canlı yayında bir çoğunun satın alındığını söyledi. Filiz Akın, \"Kendimiz bağışlıyor ve kendimiz alıyoruz. Ayrıca işverense de tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı\'nda ihtiyaç sahibi 60 çocuğu özene bezene, çamaşırından çantasına kadar giydirdik. Kadının anne tarafı baskın geldi, evdeki tüm kardeşlere de aynı özenle yaklaştık. Erzaklar hazırladık. Hiçbir çocuğu ve aileyi deşifre etmediğimiz için, dağıtım günü gizli bir grup kurup, sadece katılan ve başka şehirlerde olup katılamayan üyelerimize, hediyelerinin ulaştığını gösterip sildik. Diğer dernek ve kurumların aksine ailelerin mahremiyetini çok önemsiyoruz. Yolumuz saygı ve empatiden kurulu. Şeffaflık bizim için çok önemli\" diye konuştu.

\'BİZ BİR KÖYÜZ\'

En önemli işlevlerinin girişimci kadına destek vermek olduğunu ifade eden Akın, evinde bütçesine katkı sağlayan birçok üyenin kermeste yer aldığını vurguladı. Akın grubun çalışmalarıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

\"Grubumuz iyi insan ve güçlü olmaktan geçtiği için gündemimiz sürekli değişiyor. Kimi zaman kişilere birebir destek oluyoruz. Kimi zaman da hedefimize uygun dernekler aracılığı ile yol alıyoruz. İletişimin gücüne inanan, her konuda tartışırken tevazuyu elden bırakmayan, din, ırk gözetmeyen; dahası ötekileştirmenin olmadığı bir köyüz aslında. Gün oluyor magazin konuşuyor, gün oluyor anılarımızı anlatıp gülüyoruz. Arkadaşlar arasındaki her sohbet her sorun bizim grubumuzun gündemini belirliyor. Kadının olduğu yerde duygular hep tavan. Sınırımız yok. Gündemin gerisinde kalmadan, sürekli yenilenerek, aktif üye sayımızı artırıyoruz; çünkü güçlü iyilerin güçlü bağlantılarına hep ihtiyaç var. Farklı illerde yaptığımız etkinliklerde de bir araya gelip, daha da kaynaşıyoruz. Tüm üyelerin büyük özveri ve çabasıyla güç bularak daha da ileri gideceğimize, yavaş yavaş ve kirlenmeden büyüyeceğimize inancım tam.\"



