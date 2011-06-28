Kadınların yüzde 93’ü alkol kullanmıyor

T24- Sağlık Bakanlığı’nın araştırmalarına göre, Türkiye’de erkeklerin yüzde 63,9’u, kadınların ise yüzde 93’ü hiç alkol kullanmamış. Sağlık Bakanlığı, 2008’de yapılan tütün ve alkol kullanımına ilişkin araştırmanın verilerini bu yıl yayımladı.



Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan veriler şöyle:

Tütün Kullanımı: 2008’de 31,2 olan tütün kullanımı 2010’da 27,1’e düştü. Erkeklerin yüzde 40,7’si, kadınların ise yüzde 13,8’i sigara içiyor.

Alkol Kullanımı: Erkeklerin yüzde 18,8’i alkol kullanıyor. Yüzde 17,3’ü bir dönem kullanmış, yüzde 63,9’u ise hiç kullanmıyor. Kadınların ise yüzde 3,3’ü kullanıyor, yüzde 3,7’si bir dönem kullanmış. Yüzde 93’ü hiç kullanmıyor. Şehirde yaşayan erkeklerin yüzde 19,5’i alkol kullanırken, kadınlar yüzde 4,4’ü kullanıyor. Kırsalda erkeklerin yüzde 17’si, kadınların ise yüzde 1,2’si alkol kullanıyor.