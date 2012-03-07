Kadınların yüzde 75.3'ü gelecekten umutsuz!..

T24- Türkiye Genç İşadamları Derneğinin (TÜGİAD), kadınların sorunlarını tespit amacıyla yaptığı ''İşte Kadınlarımız'' araştırmasına göre, kadınların yüzde 75,3'ü geleceğe dair umutsuz olduğunu belirtti.

İstanbul, Ankara ve Mersin'de yapılan araştırmada, bin 209 anket geçerli sayıldı. Bin 209 kadından yüzde 52,9'u orta öğretim mezunu, yüzde 26,7'si ilkokul, yüzde 18,5'i ise üniversite mezunu.

Anketteki kadınların yüzde 54,6'sı evli, yüzde 31,6'sı ise bekar.

Kadınların yüzde 70,7'si ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü'' sizin için bir şey ifade ediyor mu? sorusuna yüzde 70,7'si hayır, yüzde 21,8'i evet yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 75,8'i mevcut durumumdan memnun değilim derken, yüzde 17,9'u durumundan memnun olduğunu belirtti.

Kadınların yüzde 34,1'i ''sizi en çok etkileyen sorun'' nedir sorusuna, geçim derdi cevabını verdi. Yüzde 15,3'ü ise ''ekonomik özgürlüğünün olmamasını'' sorun olarak gösterdi.

''Geleceğe dair umutlu musunuz'' sorusuna kadınların yüzde 75,3'ü umutsuzum, yüzde 20,5'i umutluyum cevabını verdi.

Ankete katılanlara ''kendinize özgü bir tanımlama yapar mısınız?'' dendiğinde yüzde 22,4'ü ''ekonomik sıkıntılarımı çözemiyorum'', yüzde 17,5'i ''aile içinde yaşadığım sorunları çözemiyorum'' dedi.

''Sizce Türkiye'de kadına değer veriliyor mu'' sorusuna kadınların yüzde 62,9'u ''Hayır'', yüzde 26,3'ü ''Evet'' yanıtını verdi.

Kadınların yüzde 36,9'u şiddete maruz kalmadığını belirtirken, yüzde 36,8'i şiddete maruz kaldığını ifade etti. Kadınların yüzde 63,7'si ailesinden, yüzde 24,1'i eşi tarafından şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

