Kadınların yüzde 63'ü şiddeti hak ettiğini düşünüyor

T24 - Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Mete Korkut Gülmen, kadınların yüzde 49.9’unun aile içi şiddete maruz kaldığını belirterek 15-19 yaş arası kadınların yüzde 63’ünün kendilerine uygulanan şiddeti haklı bulduklarını söyledi.



Özel Çağ Üniversitesi’nde “Çağ’ın İdealistleri” kulübü, “Kadına Yönelik Şiddet” konulu bir panel gerçekleştirdi. Panelde Prof. Gülmen ekonomik durumu, kariyer durumu ne olursa olsun kadınların ömürleri boyunca en az bir defa şiddete maruz kaldığını belirtti. Gülmen, “Kadınların kültürel düzeyleri, ekonomik durumları ne olursa olsun yine de şiddete uğruyor. Şiddeti en yakınları eşleri, babaları, kardeşleri ya da amca, dayıları uyguluyor. Eğitim düzeyi ve ekonomik durumu düşük olan kadınlar eğitim düzeyi yüksek kadınlardan 4 kat daha fazla şiddete uğruyor” dedi. Kadınların şiddete bakış açısını da değerlendiren Gülmen, 15-19 yaş arası kadınların yüzde 63’ünün kendilerine uygulanan şiddeti haklı gördüğünü belirtti. Gülmen, “Kadınların yüzde 60-74’ü erkeklerin eğitilerek şiddetin önüne geçileceğini düşünüyor” dedi.





