Kadınların yüzde 54'ü tekrar dünyaya gelse kadın olmak istemiyor

T24 - A&G Araştırma Şirketi'nin yaptığı “Kadına Yönelik Şiddet” araştırmasında kadınların yüzde 54'ü tekrar dünyaya gelse kadın olarak doğmak istemiyor. Kadınlar dünyadaki toplam gelirin sadece yüzde 10'unu alırken, kadınların dünyadaki malvarlığı oranının sadece yüzde 1'ine sahip.

Araştırmacı Adil Gür’ün Milliyet için yaptığı “Kadına Yönelik Şiddet” araştırması, 42 il ve 126 ilçede bunlara bağlı 195 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü kadın nüfusunu temsil eden 3 bin 252 kadınla yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

Saha çalışmasında sadece kadın anketörler kullanıldı ve dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı:



- 18 yaşından büyük her 100 kadından 10’u okur-yazar değil. Araştırmaya katılanların yüzde 9.8’i okur yazar değil, yüzde 3.6’sı diplomasız okur, yüzde 33.6’sı ilkokul mezunu, yüzde 13.6’sı ortaokul mezunu, yüzde 30.4’ü lise mezunu, yüzde 9’u ise üniversite mezunu.

- 44 yaş üzeri her 100 kadından 20’si okur-yazar değil.

- Güneydoğu’da 18 yaş ve üzerindeki kadınların yüzde 28.8’i, Doğu Anadolu’da yüzde 26.6’sı, Akdeniz’de ise yüzde 15.9’u okur-yazar değil. Bu oran Karadeniz’de yüzde 7.3, İç Anadolu’da 6.6, Marmara’da 3.1 ve Ege’de 3.1.

- Üniversite mezunu en çok Marmara Bölgesi’nde. Araştırmaya Marmara bölgesinden katılan ve üniversite mezunu olanların oranı 12.4. Marmara’nın ardından Ege (9.7), İç Anadolu (8.7), Akdeniz (8.7), Karadeniz (8.7), Doğu Anadolu (4.2), Güneydoğu (2.7) bölgeleri geliyor.

- Türkiye’de kadınların yüzde 61.8’i ev kadını, yüzde 10.3’ü öğrenci, yüzde 7.6’sı ise işsiz.

- “Haklı görülebilecek dayak yoktur” diyen kadınların yüzde 89,6’sı, “bazı durumlarda erkekler eşlerini dövebilirler” diyen kadınların yüzde 10,4’ü eşinden şiddet gördüğünü söylüyor.

- Her 100 kadından 79’u erkekleri eğiterek, 74’ü kadın sığınma evleri açarak, 73’ü dernek ve kuruluşlara destek olarak, 61’i ağır cezalar vererek, 49’u polisi bu konuda eğiterek devletin şiddeti engelleyebileceğini düşünüyor.



Boşanan kadın makyaj yapmıyor, tatile çıkmıyor



- Evli kadınların yüzde 38.9'u, boşanmış ya da dul kadınların ise yüzde 59.5'i hiç makyaj yapmıyor. Bekarlar da ise bu oran yüzde 13.6

- Evli kadınların yüzde 32.6'sı hiç kuaföre gitmediğini söylerken, boşanmış ya da dul kadınlarda bu oran yüzde 51.4, bekarlarda ise yüzde 15.3 oldu.

- Boşanmış ya da dul kadınlar yüzde 68.6 oranında ailesiyle dışarıya yemek yemeye çıkmıyor.

- Yüzde 64.9 oranında tatile hiç gitmiyorum diyenler arasında da boşanmış ya da dul kadınlar en üst sırada.

- Yüzde 70.3 ile yine aynı grup doğum gününü de hiç kutlamadığını söylüyor.

- Evli kadınların da yüzde 52.7'si evlilik yıldönümlerini "hiç" kutlamıyoruz derken, yüzde 6.6'sı "çok seyrek kutluyoruz" dedi. Her zaman kutlayanların oranı ise yüzde 27.6.

- Kadınların yüzde 33.9’u aile baskısı yaşadığını söylüyor



Bekarlara özgürlük yok



- Türkiye'deki bekar kadınların yüzde 18.3'ü kendisini hiçbir zaman özgür hissetmediğini, yüzde 50.6'sı ise her zaman özgür hissettiğini söylüyor.

- Evlilerin ise yüzde 13.9'u kendisini hiçbir zaman özgür hissetmezken, yüzde 58.6'sı her zaman özgür hissettiğini belirtiyor.

- Boşanmış ya da dul kadınlarda ise yüzde 10.3 hiçbir zaman, yüzde 66.7 her zaman özgür hissediyor.



Dikkat çeken diğer sonuçlar



- Kadınların yüzde 54'ü tekrar dünyaya gelse kadın olarak doğmak istemiyor.

- Kız çocukları okuyabiliyorsa lise ve üniversite okutulmalıdır fikrine katılanların oranı yüzde 92.5, katılmayanların oranı yüzde 4.1 oldu.

- Türkiye'deki evli kadınların yüzde 47.2'si tanıyarak-severek evlendiğini söylüyor.

- Görücü usulü ise hala çok yaygın: yüzde 40.

- Kadınların yüzde 67.9'u kadın çok çalışıyor bile olsa ev işlerinden kadın sorumludur diyor.

- Bir diğer dikkat çeken vahim araştırma sonucu ise şu; kadınlar dünyadaki toplam gelirin sadece yüzde 10'unu alıyor. Daha içler acısı olan ise kadınlar dünyadaki malvarlığı oranının sadece yüzde 1'ine sahip.