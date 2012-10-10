Kadınların yüzde 41'i, erkeklerin yüzde 39'u eski sevgililerini unutamıyor!..

20'li ve 30'lu yaşlarındaki bekarlar geçmişinden kopamıyor. En son yapılan araştırmaya göre, kadınların yüzde 41’i eski sevgililerini unutamıyor. Erkekler de ise bu oran yüzde 39.

Bir türlü istedikleri romantik sona ulaşamayan kişiler 'sitcom' adıyla anılıyor. Aşk hayatları durum komedisine benzetilen bu kişiler, bir önceki ilişkilerinden kopamadıkları için hayatlarına devam edemiyor.

Daily Mail’in haberine göre, bir çöpçatan sitesinde bin erkek ve kadının katıldığı ankette kullanıcılara neden doğru eşi bulamadıkları soruldu. En çok rastlanan cevap 'yeni eşin eski sevgiliye benzememesi' oldu.

Ankete katılan kadınların yüzde 41'i, erkeklerin ise yüzde 39'u hala eski sevgililerine aşık olduklarını bu sebeple yeni bir ilişkiye başlayamadıklarını belirtti.

Kadınların yüzde 24'ü yeni bir ilişki kurmak için meşgul olduklarını belirtirken, yüzde 29'u barlarda yeni biriyle tanışmaktan hoşlanmadıklarını belirtti.

Araştırmaya göre; kadın ve erkeklerin bir başka sorunu ise yeni insanlarla tanışmak için yeteri kadar arkadaşları bulunmaması.