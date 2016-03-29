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Yaşam

Kadınların yüzde 23'ü, "Neyi çöpe atmak istiyorsunuz" sorusuna "kocamı" cevabını verdi

Kadınların çöpe atmayı istedikleri diğer başlıklar ise sıkıntılar, eski mobilyalar ve ağrılar oldu

29 Mart 2016 14:56

Tanınmış çöp torbası firması, kurduğu platformu ziyaret eden kadınlara en çok neyi çöpe atmak istediklerini sordu. Katılımcıların yüzde 23'ü, bu soruya "Kocamı" cevabını verdi.

Cihan Haber Ajansı'nda (CİHAN) yer alan habere göre; Kocalarını çöpe atmak isteyen kadınları yüzde 21 (210 kadın) ile ‘huysuz, kaba ve duygusuz insanlar’ cevabı izledi. Yüzde 19 ile ‘işleri’ cevabı ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınların çöpe atmayı istedikleri diğer başlıklar ise sıkıntılar, eski mobilyalar ve ağrılar oldu.

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