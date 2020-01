Kadınların 'yük taşıması' yasaklanan Of'ta erkekler isyan etti

Trabzon’un Of ilçesinin Uluağaç köyü İhtiyar Heyeti’nin 10 yıl önce aldığı, “Kadınlara yük taşıtılması yasaktır” kararına erkekler daha fazla tahammül edemedi. Erkekler, kadınların kararı “yanlış yorumladığını” savunarak kararın revize edilmesini istiyor.

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyünde son dönemde kadınlar ve erkekler arasında tarla, bağ-bahçe işi ve yük taşıma gibi konularda bir soğuk savaş yaşanıyor. Bu savaşın geçmişi 10 yıl önce tümü erkeklerden oluşan Köy İhtiyar Heyeti’nin aldığı eşitlikçi bir karara dayanıyor.

O tarihte ‘çağdaş köy’ seçilen Uluağaç’taki erkekler şimdi kadınların tembelliğinden yakınıyor, kararın değişmesini istiyor...

‘Karadeniz Kadınının Çilesi’ konulu temalarla açılan fotoğraf sergileri ve ulusal medyada yer alan haberler, Uluağaç köyü halkını, özellikle de erkeklerini rahatsız eder. Talep üzerine 15 Mayıs 2004’te toplanan Köy İhtiyar Heyeti bir karar alır. Kararın uygulamaya geçilmesinin ardından köyde birtakım gelişmeler yaşandı.

Artık hemen hemen her ormana, her çaylığa ve her tarlaya yollar yapıldı. Yükler araçlarla taşınmaya başlandı. Daha önce 25-30 kiloluk yükleri sırtlarında taşıyan çileli kadınlar rahata erdi, İhtiyar Heyeti’nin bu kararından, erkeklerin bu karara bağlılığından çok mutlu oldular.

Zamanla sorunlar çıktı

Ancak zaman geçtikçe erkeklerde bazı hoşnutsuzluklar baş gösterdi.

Ergun Ata’nın Milliyet’teki haberine göre, ihtiyar heyetinin kararını köy kadınlarının sadece yük taşıma değil, hiçbir bağ bahçe işini yapmama gibi algıladıklarını ileri süren erkekler, muhtarlığa başvurarak kararın revize edilmesini istedi.

Uluağaçlı erkekler adına muhtarlığa başvuran Mustafa Koçoğlu, gerekçesini şöyle dile getirdi:

“Geçimi tamamen çaya endeksli olan köyümüzün her köşesine artık ulaşım var. Yükler araçlarla taşınıyor. Böylece bizler de yük taşımaktan kurtulduk. Eskiden kadınlarımız taşırdı. Ağır yük taşımaları tabii ki haksızlıktı, ama artık ev işlerinden başka bir şey yapmıyorlar. Köydeki kadınların yüzde 99’u son yıllarda artık çay bahçesine bile gitmiyorlar.”

Talip Tarakçı da, “Eskiden çay bahçelerine giden kadınlar daha zinde olurdu. Şimdi evde durmaktan paslanıyorlar. Tarlaya bahçeye gitseler bunlar olmaz” diye dert yandı. 350 haneli, yaklaşık 800 nüfuslu köyün muhtarı Tahsin Tarakçı ise 10 yıl önce kendisinin de içinde bulunduğu heyetin aldığı karara bütün erkeklerin uyduğunu belirterek gelişmeleri şöyle özetledi:

“Kadınlarımız bu yasaktan mutlu. Ama çay bahçelerinde kimsenin çalışmak istememesi ayrı bir sorun ortaya çıkardı. Her şeye rağmen bu kararı uygulamaya devam edeceğiz ama bu sorunlar ancak karşılıklı anlayışla çözülür. Kadınların da erkeklere yardımcı olması şart” ifadesini kullandı.

İşte o karar

Muhtar Tahsin Tarakçı başkanlığındaki 5 kişilik heyetin 15.05.2004 tarihli kararı şöyle:

“Küreselleşen dünyada kadının bir araç olarak kullanılamayacağı gibi kadınlarımızın yük taşımamaları ve kötü muamele görmemeleri, eşleriyle eşit haklara sahip oldukları bilinmesi, kadın ve insan hakları beyannamesi gereği kötü muameleye izin verilmeyeceği, vuku bulması halinde cezai işlem yapılacağı ihtiyar heyeti tarafından karar altına alınmıştır.”