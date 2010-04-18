Kadınların yeni idolü o oldu

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Dizinin devam ettiği dönem boyunca birçok markanın ikonik yüzü olarak reklamlarda yer alan ünlü yıldız, kendi adına parfüm çıkardı ve son olarak da kendi tarzını yansıtan bir kıyafet koleksiyonuna imza attı.Sarah Jessica Parker’ın kendi markasının ismi Bitten.Ünlü oyuncu şu sıralar “Demokratik Helmut Lang” diye tarif ettiği Bitten'ı yeniden canlandırmak istiyor. Bitten'da ürünler 20 dolar ve altında fiyatlarla satılıyor.Sarah Jessica Parker, şık giyimin parayla özdeşleşmeyeceğini savunanların başında geliyor.