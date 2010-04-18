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Kadınların yeni idolü o oldu

Sex and the City dizisiyle büyük bir üne kavuşan Sarah Jessica Parker, bu dizide giydiği kıyafetlerle aynı zamanda bir stil ikonuna dönüştü.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Sex and the City dizisiyle büyük bir üne kavuşan Sarah Jessica Parker, bu dizide giydiği kıyafetlerle aynı zamanda bir stil ikonuna dönüştü.

SARAH JESSİCA PARKER FOTOGALERİ

Dizinin devam ettiği dönem boyunca birçok markanın ikonik yüzü olarak reklamlarda yer alan ünlü yıldız, kendi adına parfüm çıkardı ve son olarak da kendi tarzını yansıtan bir kıyafet koleksiyonuna imza attı.

Sarah Jessica Parker’ın kendi markasının ismi Bitten.

Ünlü oyuncu şu sıralar “Demokratik Helmut Lang” diye tarif ettiği Bitten'ı yeniden canlandırmak istiyor. Bitten'da ürünler 20 dolar ve altında fiyatlarla satılıyor.

Sarah Jessica Parker, şık giyimin parayla özdeşleşmeyeceğini savunanların başında geliyor.



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