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Kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan "cinci hoca"nın ifadesi ortaya çıktı

16 Eylül 2020 18:26

İstanbul'da “Cinci Hoca” olarak bilinen ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Burhan Dalgalı’nın emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı. İfadesinde kimseyi taciz etmediğini savunan Dalgalı, kendisine 'kumpas kurulduğunu' öne sürdü.

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