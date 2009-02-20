Kadınların şiddet dayanışması

Gaziantep'te Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamına kabul edilen, "Kadınlarla Buluşuyoruz" projesi kapsamında 4 bin 550 ev ziyaret edilerek, kadınlarda kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratılacak.



Devlet Planlama Teşkilatı tarafından, GAP kapsamındaki 9 ilde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması için yerel dinamikleri harekete geçirmek üzere hazırlanan Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Kadın Merkezleri (KAMER) Vakfı Gaziantep Şubesinin hazırladığı "Kadınlarla Buluşuyoruz" projesinin çalışmalarına başlandı.



Proje Koordinatörü Aynur Yıldıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te en çok göç aldığını tespit ettikleri Düztepe ve Üçoklar Mahallesi'nde yürütecekleri projenin süresinin bir yıl olduğunu söyledi.



Mahallelerdeki bütün evleri ziyaret ederek kadınlarla yüz yüze görüşeceklerini ve bir kadın profili çıkaracaklarını, kadınların sorunlarını tespit etmeye çalışacaklarını ifade eden Yıldıran, şöyle konuştu:



"Gaziantep'te ilk defa böyle bir çalışma gerçekleştiriliyor. Görüşmelerimizde kadınlara medeni durumu, evlilik yaşı, nasıl evlendiği, çocuk sayısı, engelli bir çocuğu olup olmadığı, ilk çocuğunu kaç yaşında dünyaya getirdiği, kaç çocuğu olmasını istediği, göç edip etmediği, eğitim durumu, evin fiziksel durumu, çalışma durumu, geliri ve mahallenin en önemli ihtiyacına ilişkin sorular yöneltiyoruz.



Kadınlara doğrudan şiddet görüp görmediklerini sormuyoruz ancak yaptığımız gözlemlerimizi ziyaret formuna kaydediyoruz. Kadına yönelik şiddet konusunda eğitim aldığımız için kadınları kendimiz gözlemleyip değerlendiriyoruz. Görüşmelerde her şey ortaya çıkıyor zaten."



Projeye gönüllü destek



Proje kapsamında 6 kişilik bir ekiple evleri ziyaret ettiklerini ve ekipte gönüllülerin de yer aldığını belirten Yıldıran, "Amacımız yapacağımız yüz yüze görüşmelerle bölgede bir kadın profili oluşturmak ve şiddet gören kadınları başvurabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirmek" dedi.



Yıldıran, iki mahallede toplam 20 ev toplantısı gerçekleştireceklerini ve şiddet mağduru kadınlara destek alabilecekleri resmi kurumlar ve KAMER Danışma Merkezini tanıtarak acil telefon numaralarının bulunduğu el ilanı ve çantalarında taşıyabilecekleri ve üzerinde telefon numaraları olan küçük keseler dağıtacaklarını ifade etti.



Ev toplantılarında ayrıca çeşitli uzmanlar çağırıp kadınların sorunlarına çözüm bulmaya çalışacaklarını bildiren Yıldıran, proje kapsamında gerçekleştirdikleri ev ziyaretlerinde doldurdukları ziyaret formlarını, çalışmalarına destek veren akademisyenlerle değerlendireceklerini söyledi.



Yıldıran, proje bütçeleriyle faks, yazıcı ve bilgisayar alacaklarını, bu cihazlar sayesinde proje kapsamında elde edecekleri verileri hemen kayıt altına alma imkânı bulacaklarını anlattı.

