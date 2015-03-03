Kadınların radyosu 'Kadın Gücü' yayında

Karnaval Media Group’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadın Gücü radyosunu yayına başladı. Kadın Gücü 9 Mart tarihine kadar sadece bir hafta boyunca yayın yapacak ve Karnaval dijital platformu üzerinden dinlenebilecek.

Müzik listeleri Karnaval Media Group kadınları tarafından hazırlanan dijital radyo Kadın Gücü, yerli ve yabancı olmak üzere karışık müzik yayını yapacak. Kadın Gücü’nde bir hafta boyunca dinleyicilerin bu özel gün ile ilgili paylaşımları ve hayatlarındaki en değerli kadınlara göndermek istedikleri sesli mesajları yayınlanacak. Mesajlar radyo anonsunda belirtilen telefon numarasına WhatsApp yoluyla sesli mesaj olarak gönderilecek ve tüm dinleyicilere ulaşacak.

Kadın Gücü, Karnaval’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü radyosudur. Hayatın her alanında, mücadeleci ruhu ve duruşuyla dünyayı güzel kılan tüm kadınlara ithaf edildi.

