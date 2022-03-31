"Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü kolaylaştı" diyen Seda Sayan: Sözlerim çarpıtıldı!

"Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı" diyen şarkıcı Seda Sayan, sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Sayan, bir daha hiçbir mikrofona konuşmayacağını söyledi.

TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına ses kaydı gönderen Seda Sayan, mücevher konusunda sözlerinin çarpıtıldığını ve çok kırgın olduğunu söyledi.

Sayan, "Sözlerimin çarpıtılması nedeniyle dün eğlenmek için gittiğimiz mekandan çıkarken basın mensuplarının röportaj yapma isteğine, o kadar kırıldım ki cevap vermedim. 'Bundan sonra sizinle konuşmayacağım. Söylediklerimi çarpıtıyorsunuz' dedim. Gerçekten çok sinirliyim bu konuda" şeklinde konuştu.

Seda Sayan, "Altı yıl bir mücevher markasının reklam yüzüydüm. 'Kadınların mücevhere alım gücü kolaylaştı' derken on karatlık taştan bahsetmiyordum. Minicik bir tektaş da var, 20 karatlık, 50 karatlık tektaş da var. Bilmiyor musunuz bunun böyle olduğunu da konuları nerelere getiriyorsunuz. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor mu?" yorumunda bulundu.

Sosyal medya gündem olan sözlerine açıklık getiren Sayan, "Markanın reklamlarını da çektiğim için kampanyalar olduğunu, taksitle alınabileceğini söyledim. Anneler Günü, Sevgililer Günü, bayram, yılbaşı kampanyaları var. Bundan sonra hiçbir mikrofona konuşmayacağım. Bu açıklamayı da ilk kez size yapıyorum. Bir daha benden tek laf alabiliyorlar mı? Bitti!" dedi.

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