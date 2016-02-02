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“Kadınların kudurtan kıyafetleri tecavüz vakalarını çoğaltıyor” diyen Vahdet yazarına suç duyurusu

Eygi'ye "suç işleme teşvik etmek" suçundan ceza istendi

02 Şubat 2016 19:59

Avukat Feyza Altun, Vahdet yazarı Mehmet Şevket Eygi'nin Bağdat Caddesi'nde yaşanan tecavüzle ilgili "Hiçbir kadının fahişe kıyafetiyle gezme hakkı yok" diye yazıp kadınları suçlayan açıklaması hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gerçek Gündem’in haberine göre Avukat Feyza Altun, Mehmet Şevket Eygi'nin TCK'nın 216'ıncı maddesi (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama) , TCK'nın 39/a maddesi (Suç işlemeye teşvik etmek) ve basın yoluyla hakaret suçlarından cezalandırılması istedi.

Avukat Altun’un suç duyurusu şöyle:

 

 

 Eygi, yazısında "Başta tecavüz olmak üzere suçların patlamasının en büyük sorumlusu ahlaksız medyadır. Müstehcen yayınlar bazılarını çıldırtmakta ve suç işlemelerine sebep olmaktadır" dedi. Eygi, "Bazı kadınların ve kızların, bazı erkekleri delirtecek, çıldırtacak, kudurtacak tarzda seksî ve şehevî kıyafetlerle dolaşmalarının  tecavüz vak’alarını çoğalttığı inkar edilemez bir gerçektir" ifadelerine yer vermişti.

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