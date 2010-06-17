Kadınların kabusu: İdrar kaçırma

T24- Kadınlarda orta ve ileri yaşlarda görülen idrar kaçırma, sosyal hayatla birlikte cinsel yaşamı da etkiliyor. Kadınlar cinsel ilişki kurmaktan utanır hale geliyor. Oysa idrar kaçırma probleminden çok kısa süren cerrahi müdahaleyle kurtulmak mümkün.



İdrar kaçırma problemi belki yaşamı tehdit eden ölümcül bir sorun değil ama sosyal yaşamı sekteye uğratan, hatta kadınların iş yaşamlarında onları başarısızlığa mahkum eden bir sorun.



İdrar kaçırmaya menopoz, zor ve çok sayıdaki doğumlar ve aşırı kilolar neden oluyor. Öksürme, hapşırma, koşma ve yürüme gibi eylemler sırasında ortaya çıkan idrar kaçırmanın tedavisi cerrahi yöntemlerle mümkün olabiliyor.



Operasyon 20 dakika sürüyor



Günümüzde bu operasyonların artık 20 dakika gibi kısa bir sürede sonuçlandığını belirten Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, dünyada yaygın olarak uygulanan ve mesane boynuna sentetik bir yama yerleştirmekten ibaret olan bu ameliyatların Türkiye’de de başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



Operasyondan sonra hastaların yüzde 90’lara varan oranlarda kuru kaldığını ve sürekli ped taşımaktan kurtulduğunu kaydeden İtil, şunları söyledi:



"Sık tuvalete gitme ve gece sık idrara kalkma gibi şikâyetlere yol açan idrar tutamama sorunu fizik tedavinin yanı sıra son yıllarda geliştirilen ilaçlarla da çözülebiliyor. Bu ilaçlar kısa ya da orta vadede kullanıldığında kadınların rahatlamasına ve sosyal yaşantılarında kaliteyi tekrar yakalamalarına olanak sağlıyor. Şunu iyi bilmeliyiz ki, idrar kaçırma, yaşlanma ya da kadın olmanın doğal bir parçası değildir. Hastanın durumu incelendikten sonra en uygun tedavi yönteminin uygulanması halinde son derece yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir. Bu tür sorunları olan kadınlar durumlarını çekinmeden doktoruyla paylaşmalı ve gerekli tetkikleri yaptırarak bir an önce tedavilerine başlamalıdırlar."