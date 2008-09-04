Kadınların ilginç seçimi

Yapılan bir araştırma, kadınların babalarına benzeyen erkekleri eş olarak seçtiğini ortaya koydu. İngiltere'de yayımlanan "Proceedings B" adlı tıp dergisinin araştırmasına göre ise bu süreç iki taraflı olarak işliyor. Buna göre, kadınlar da eşlerinin annesine benziyor.



Macaristan'daki Pecs Üniversitesi'nin araştırmasında cinsel içgüdülere ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre, kadınlar eş seçiminde üvey de olsa babalarını birer şablon olarak kullanıyor. Bu da cinsel içgüdülerin sadece genlerle değil deneyimle de bağlantılı olduğunu gösteriyor. Babalarıyla iyi ilişkileri olmayan kadınlarda içgüdüsel bağlantının kaybolduğunu gösteren diğer araştırmadaki bulgular da bu olguyu destekliyor.

Macar araştırmacılar, çalışma sırasında 52 aileden üyelere ait yüz hatlarındaki oranları ölçtü.



Benzerlikler saptandı



Araştırmacılar, genç erkekler ve kayınpederlerinin özellikle yüzün orta bölümü, burun ve gözlere ait oranlar arasında dikkat çekici korelasyonlar saptadı. Kadınların da yüzün özellikle alt bölümü, yani dudak ve çene özellikleri açısından, kayınvalidelerine benzediği saptandı.



Araştırmayı yöneten Tamas Bereczkei, "Elde ettiğimiz sonuçlar, çocukların karşı cinsten eşlerine dair zihinsel bir şablon oluşturduğu ve bu algısal tabloya uygun bir eş aradıkları yönündeki cinsel içgüdü hipotezini destkliyor" dedi. Araştırmacılar, benzerliğin eş seçimi için tek başına yeterli bir faktör olmadığını, çünkü katılımcıların aynı cinsten eşler seçerken şablonlar kullanmadığını söyledi.



Bilim adamları, erkekler ve kadınların, kendi genel cinsel tercihleri doğrultusunda, ebeveynlerinin farklı yüz bölgelerini model olarak seçtiklerini söylüyor.



'Avantajları da olabilir'



Uzmanlar, insanların kendilerine genetik olarak yakın eşler seçmelerinin avantajları da olabileceğini belirtiyor. İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nden, benzer bir araştırmayı yürütmüş olan psikolog Dr. Linda Boothroyd, "Belli ölçüde benzerliğe sahip eşler seçmenin insanları daha doğurgan ve genetik açıdan da daha uyumlu kıldığına dair argümanlar da mevcut" şeklinde konuştu.



Ancak genetik olarak yakın bir kişi ile evlenmenin yararları ile akraba evliliğinin getirdiği riskler arasında da bir denge bulunuyor. Dr. Boothroyd, "Yakın akrabalar gibi, kendimize çok benzer kişileri seçmemizi önleyen, feromonlar ve kokular gibi pek çok mekanizmamız bulunuyor" diyor.







