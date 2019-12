Kadınların iç dünyası artık çok renkli

Markalar artık iç çamaşırında sınırsız alternatifler sunarak kadınların iç dünyasını renklendiriyor.



Beş on yıl önce iç çamaşırına bakışımız çok farklıydı. Sınırlı alternatif arasından zevkimize, daha doğrusu ihtiyacımıza uygun olanı seçer, kullanırdık. G-string’in on beş farklı alternatifinin olduğundan, sutyenin iz yapmayanının icat edildiğinden habersizdik. Ama şimdi çiçekli eteğiyle çiçekli iç çamaşırı giyen, mor gömleğinin içine mor sutyenden başkasını kullanmayan, büyük göğüslerini iki saniyede küçülten, kalçalarını dikleştiren, hâlâ beyaz pamuklu külot giyen hemcinslerini fena halde ayıplayan kadınlar var.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, markaların 2009 yaz iç giyim koleksiyonuna renklilik hâkim. Hemen her renkte iç çamaşırı var. Eskiden iç giyim sadece ten rengi, siyah, beyaz ve biraz cesur olanlar için de kırmızı renkteyken, şimdi hemen hemen her renk ve tonda çeşit bulabiliyorsunuz. Bunların hepsinin çok parlak renkler olması da gerekmiyor. Meselâ, kahve tonlarında pek çok iç çamaşırı var. Ayrıca puantiye, ekose gibi desenler, fiyonk, kelebek, tül, Swarovski taşlar bol bol kullanılmış.



İç giyimde tasarıma gelince, rahat ve konforlu olanlar da var, iç gıcıklayıcı ama hafif rahatsız modeller de. Kendine özgü kumaş ve tasarımlarıyla sportif iç giyim de çok gelişti. Her tip vücut için üretim yapmak bütün markalar için önemli. Bu yüzden kalça küçülten, göğüs büyüten, bel daraltan iç çamaşırları konusundaki ar-ge çalışmaları bitmek bilmiyor. Her gün yeni bir ürün piyasaya sürülüyor.



Genç kızlar için ayrı koleksiyon



Yeni koleksiyonlardan birkaç örnek verelim: Triumph’da klâsik renklerin yanı sıra lâcivert, sarı, şampanya rengi, kahve tonları dikkat çekiyor. Korseli sutyenler kıvrımları belirginleştiriyor. İki kat kaldırıcı, destekleyici ve çok seçenekli askılı sutyenler de bulunuyor. Seksi kalçalar için destekli külotlar üretilmiş. Büyük göğüslerin de çaresi var. Genç kızlara özel daha renkli koleksiyonunun adı Miss Triumph.



Yaz olmasına rağmen, Zeki Triko koleksiyonuna simsiyah bir grup koymuş. Danteller, satenler, metaller hatta Swarovski taşlar bile siyah. Ama koleksiyonda renk de eksik değil. Romantik Hippi adını verdikleri grupta pembe kurdeleler, fistolar, pamuklu kumaşlar göze çarpıyor. Zümrüt yeşili, kırmızı, sarı topaz, safir lacisi, ham platin grisi ve sarı koleksiyonun diğer renkleri.



Erotik iç çamaşırı markası Agent Provocateur’ün yaz koleksiyonu yine çok seksi. Markanın yaratıcıları Joseph Corre ve Serena Rees bunu seksle ilgili her şeyi kalitesiz veya müstehcen gören İngiliz iffetine inat yaptıklarını söylüyorlar. Koleksiyona yumuşak renkler hâkim, kurdele, dantel ve tül kullanılmış.



En son geleni tanıyalım



Triumph’ın hikâyesi 1886’da Almanya’da 6 dikiş makinesiyle başladı. Korse üreticisi Gottfried Spiesshofer ve iş adamı Michael Braun, Spiesshofer & Braun korse fabrikasını kurdu. 1894’te İngiltere’ye ihracat başladı. 1920’lerde modadaki radikal değişim, Triumph’da da yeniliklere ilham verdi. Hafif korseler, az dikişli sutyenler ve 1933’te ilk askısız korse, önden açılabilen sutyen üretildi. Triumph ilk iç çamaşırı defilesini Londra Royal Albert Hall’de 1957’de gerçekleştirdi. 1960’larda Hong Kong, Malezya, Singapur, Tayvan, Tayland, Filipinler, Endonezya, Çin, Sri Lanka, Vietnam ve Hindistan’da şubeler açtı. 90’larda "push-up" sutyenleri, Naomi Campell ile tanıttı. 1998’de ’Simply Soft’ buluşuyla dikişsiz sutyenler üretti. Şimdilik Boyner, YKM, Debenhams gibi noktalarda satılıyor.



İç çamaşırında devrim nasıl gerçekleşti



Türkiye’de Kom, Ayyıldız, Ten, Magic Form, Penti, Yeni İnci, Suwen ve Zeki gibi yerli markalar ile Marks&Spencer, Agent Provocateur, La Senza, Etam gibi yabancılar rekabet halinde. Alman Triumph Mayıs ayı başında İstanbul’da ilk mağazasını açıyor. Victoria’s Secret’ın gelişi de çok yakın gibi gözüküyor.



Yerli iç çamaşırı üreticileri temel olarak üçe ayrılıyor. Bir kısmı köken olarak mayo üreticisi, ikinci kısmı çorap, üçüncüsü ise kurulduğundan beri iç çamaşırı üretip satıyor.



Penti’nin iç çamaşırı serüveni daha yeni. Marka 2007’den beri iç çamaşırı da üretiyor. Ama asıl patlamayı 2008’de yaptılar. Çünkü koleksiyonun başına Ayşin Bicioğlu gibi deneyimli bir tasarımcı getirdiler. Bahar Korçan’dan danışmanlık aldılar. Mağazalar zinciri kurdular.



Ten, 1965’ten beri iç çamaşırı satıyor. Ama son yıllarda geçirdikleri değişim ortada. Genç, dinamik, canlı koleksiyonlar üretiyorlar. 56 yıldır iç çamaşırı üreten Kom ve 50 yıl önce mayoyla aynı anda iç giyime başlayan Ayyıldız da son yıllarda enerjilerini fason üretimden çok kendi markalarına harcıyorlar.