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Dünya
Deutsche Welle

'Kadınların gözleri de kapanacak'

Irak ve Suriye'nin bazı bölgelerinde hilafet ilan eden IŞİD örgütünün radikal uygulamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. IŞİD'in hedefinde ise kadınlar var.

31 Temmuz 2014 22:58


Suriye'deki aktivistler, adını 'İslam Devleti' olarak değiştirdiğini açıklayan radikal İslamcı örgüt IŞİD'in özellikle de kadınları hedef alan yeni kurallar dayattıklarını bildiriyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi, Deir Ezzor vilayetinde dağıtılan bir bildiriye dayandırdıkları açıklamalarında IŞİD'in kadınların kıyafetlerine dair yeni kurallar getirdiğini belirtti.

Örgütün perşembe günü yaptığı açıklamada, IŞİD'in bundan böyle Irak ve Suriye'nin belirli bölgelerini kapsayan İslam devleti sınırları içinde kadınların, gözlerini de tamamen kapatmalarını istediği belirtiliyor. Kadınların gözleri tamamen kapatan burkalar giymelerinin zorunlu olduğu ve burkaların üstüne süsler işlenmesinin de yasaklandığı kaydedildi. Yine siyah renk dışındaki burkalar ve topuklu ayakkabıların da yasaklandığı belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Merkezi açıklamasında, yeni kıyafet uygulamasına riayet etmeyenlerin cezalandırılacağının belirtildiğine yer veriliyor. Açıklamada, IŞİD'in aynı zamanda, tütün mamullerinin satışına ve kamuya açık alanda içilmesine de yasak getirdikleri belirtildi.

İlk evlilik ofisi açıldı

Bölgedeki aktivistler, kısa süre önce de IŞİD örgütünün, üyeleriyle evlenmek isteyen kadınlar bulunması amacıyla bir evlilik ofisi kurduğu bilgisini vermişti. Buna göre, IŞİD üyeleriyle evlenmeye istekli kadınların evlilik bürosuna başvuru yaparak isim ve adres bıraktıkları, IŞİD üyelerinin de kadınların evlerine giderek evlilik üzerine konuştukları ifade ediliyor.

IŞİD'in yine aynı zamanda son günlerde hilafet devleti sınırları içinde balayı ve turistik turlar düzenledikleri bilgisi veriliyor.

IŞİD'in yeni uygulamalarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı ve başka bağımsız kaynaklardan da bilgi edinilemediği için elde edilen bu bilgiler teyit edilemiyor. İnsan Hakları İzleme Merkezi, bilgilerine bölgedeki doktor ve aktivistler üzerinden ulaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrakSuriyeIŞİDDevletiHaklarıMerkezi Deir EzzorMerkeziDeutsche Welle Türkçe DW/AFP GA/HS

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